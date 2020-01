Francia y EEUU se dan 15 días para hallar un acuerdo sobre la tasa digital

El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire.

PARÍS.- El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, aseguró este martes que ha acordado con su homólogo estadounidense, Steve Mnuchin, un plazo de quince días para hallar un acuerdo sobre la tasa digital en el seno de la OCDE.

“Hemos acordado multiplicar los esfuerzos en los días que vienen para intentar encontrar un compromiso sobre la tasa digital en el marco de la OCDE. Nos hemos dado concretamente 15 días, hasta nuestra próxima entrevista a finales de enero”, dijo Le Maire en rueda de prensa tras entrevistarse con Mnuchin este lunes.

El Gobierno de Donald Trump anunció en diciembre la imposición de aranceles por valor de 2.400 millones de dólares, de hasta el 100 % del valor, de ciertos productos franceses en respuesta a la imposición de una tasa del Ejecutivo galo a los ingresos de las grandes multinacionales tecnológicas.

Francia ha prometido retirar ese impuesto si se llega a un acuerdo internacional dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), voluntad que el secretario general del organismo, Ángel Gurría, ha manifestado públicamente.

Le Maire habló junto al comisario europeo de comercio, Phil Hogan, con quien se reunió esta misma mañana en París y que mostró públicamente su apoyo a Francia y a cualquier Estado europeo que desee aplicar una tasa digital de manera soberana.

“La tasa francesa no es discriminatoria, no se dirige a ninguna empresa en concreto ni a ningún país en concreto, sino a una actividad”, defendió Le Maire, que estimó que las sanciones de Estados Unidos (EEUU) no son amistosas y son inapropiadas e ilegítimas.

“Si hubiera sanciones estadounidenses contra Francia llevaríamos el caso ante la Organización Mundial del Comercio y estaríamos dispuestos a responder”, dijo Le Maire.

El ministro francés reafirmó su apoyo al comercio internacional multilateral “fundado en reglas de reciprocidad”.

