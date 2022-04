FRANCIA: Macron y Le Pen buscan voto izquierda para las elecciones

Marine Le Pen y Emmanuel Macron

PARIS.- Tras la primera vuelta, Emmanuel Macron no esperó como en 2017 para reunirse con los franceses. Sobre todo porque fue criticado durante la campaña actual por no visitar a las regiones. El presidente y candidato a la reeleción fue visto en el norte de Francia este lunes por la mañana. Tanto él como Marine Le Pen intentan atraer los votos de la izquierda.

Le Pen, por su parte, trabaja desde el lunes por la mañana con su equipo, para no dejar el campo libre a su adversario, y en su primer viaje como candidata a la presidencia visitó a un grupo de agricultores en el departamento de Yonne.

La ultraderechista vuelve a enfrentar a Macron en las urnas, y aunque es dificil no sentir un cierto deja vu, el director general adjunto de la gran consultora internacional Ipsos, Brice Teinturier, asegura que el escenario es bastante distinto:

«Emmanuel Macron ya no es el nuevo candidato que encarnaba una especie de frescura o modificación del sistema político, es un viejo conocido, y Marine Le Pen ya no es la que suscita muchas críticas. Ha trabajado su postura en términos de imagen, digo en términos de imagen, no necesariamente en términos de contenido del programa, es menos temible», señala el también analista político.

La cuestión de la segunda vuelta es la transferencia de votos. Expertos indican que los votantes del candidato de la izquierda Jean-Luc Mélenchon tienen la llave para cantar el ganador de los comicios.

Sin embargo, nada está seguro. Aún se desconoce cuántos de ellos votarán a Macron, a Le Pen o simplemente se abstendrán.

of-am