Francia autoriza la celebración de elecciones dominicanas en su territorio

SANTO DOMINGO.- El Gobierno de Francia ha dado su consentimiento para que los ciudadanos dominicanos residentes en su territorio ejerzan su derecho a voto en las elecciones generales que el país caribeño celebrará del próximo 5 de julio.

Así se lo comunicaron las autoridades francesas este jueves a la Embajada de la República Dominicana en ese país, informó la representación diplomática en un comunicado.

La sede diplomática en París es el único recinto de votación autorizado en Francia metropolitana, donde hay 1,384 votantes registrados.

El comunicado asegura que en las votaciones se pondrá en práctica un estricto protocolo de prevención frente al COVID-19, aplicando las recomendaciones previstas en el protocolo de la Junta Central Electoral (JCE) y las reglamentaciones en vigencia en el país receptor para preservar la salud de los votantes.

Asimismo, contará con el apoyo de las autoridades policiales de Francia y la Policía para garantizar la seguridad del recinto electoral durante las elecciones, apunta la nota.

Entre los países que han dado su consentimiento para celebrar el proceso comicial en su territorio están Estados Unidos, Puerto Rico y Aruba, mientras que Uruguay solicitó de las autoridades electorales dominicanas la presentación de un plan sanitario que se aplicaría en la jornada electoral, en el marco de la emergencia sanitaria vigente por el COVID-19.

Por otro lado, Chile, Alemania y Reino Unido han dado a conocer que “prefieren no tomar” el riesgo de permitir esos comicios para no poner en riesgo las medidas que han tomado contra el virus, mientras que Holanda, Suiza, Curazao, San Martín, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago y Panamá no han respondido a la JCE en este sentido.

Los dominicanos empadronados en la diáspora son 595,879, según informaciones emitidas por la Junta Central Electoral.

Las elecciones presidenciales y legislativas, que inicialmente estaban previstas para el 17 de mayo, fueron postergadas a causa del coronavirus y si es necesaria una segunda vuelta se celebrará el 26 de julio.