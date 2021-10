FRANCIA: Al menos 330 mil casos de pederastia en la Iglesia católica

PARIS.- Un informe estremece a la Iglesia católica francesa. Una comisión independiente revela que al menos 330 000 casos de abuso o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables han tenido lugar en las diócesis del país desde 1950.

La investigación ha señalado a más de 2 900 clérigos pederastas. La Iglesia católica francesa dice estar desolada mientras que el Vaticano ha lanzado una declaración del papa Francisco donde expresó su «dolor» por los hechos.

«Estoy conmocionado, asqueado e indignado por este informe. Las víctimas con las que me he reunido me han ayudado a darme cuenta del trauma de estos actos atroces. Me avergüenzo de lo ocurrido, de estos actos incalificables, pero también de la forma en que se han tratado estos casos. Estas espantosas cifras demuestran que en el pasado la Iglesia no ha sabido tratar estos temas internamente», expresó públicamente Olivier de Germay, arzobispo de la ciudad de Lyon.

La comisión recabó cientos de testimonios de víctimas y los archivos eclesiásticos de las diferentes diócesis del país. El presidente de la comisión, Jean-Marc Sauvé, habló de un fenómeno «masivo», reconoció que tanto las víctimas como los agresores identificados son «un mínimo» y apeló a la Iglesia a «pedir perdón» e indemnizar a personas que, en su mayoría, arrastran problemas «importantes» de comportamiento sexual y psicológico.

Papa Francisco «supo con dolor» el contenido del informe

La investigación revela que la institución decidió mirar para otro lado durantes décadas e inclusive encubrir a los religiosos que habían sido denunciados. El Papa Franciso expresó su dolor por el informe y agradeció la valentía de las víctimas.

«Su pensamiento va ante todo a las víctimas, con gran dolor, por sus heridas, y agradecimiento, por su valentía en la denuncia, y a la Iglesia de Francia, porque, en la conciencia de esta terrible realidad, unida al sufrimiento de la Señor por sus hijos más vulnerables, pueda embarcarse en un camino de redención», se indica en un comunicado.

of-am