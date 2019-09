FRANCIA: 164 detenidos en París tras desembocar varias protestas

PARIS.- La violencia ha vuelto a inundar las calles de esta capital en otra jornada de disturbios callejeros que ha finalizado con 164 detenidos, de los que 111 han terminado en los calabozos de las comisarías.

La coincidencia este sábado de tres manifestaciones había provocado el despligue de 7.500 agentes de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, los grupos radicales de extrema izquierda, los conocidos como ‘black blocs’ terminaron reventando la marcha contra el cambio climático y la enésima movilización de los chalecos amarillos.

«¿Hoy? No, no ha cambiado nada desde el 17 de noviembre, el poder adquisitivo. Y represión, represión, represión, mire me han pulverizado con gas lacrimógeno, tengo 71 años, señor, 71 años», explicaba una de las manifestantes.

También los sindicatos han protestado contra la reforma del sistema de pensiones en otro sábado lleno de tensión en el centro de la capital francesa.