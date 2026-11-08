FP denuncia intimidción de ICE a dominicanos en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) en Puerto Rico rechazó los operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en comunidades dominicanas de la isla, al denunciar presuntos actos de intimidación, detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y perfilamiento racial contra inmigrantes.

En un pronunciamiento fechado el 7 de noviembre, la organización política reconoció la facultad del Gobierno federal estadounidense para aplicar las leyes migratorias, pero exigió que esos procedimientos se desarrollen con apego a la legalidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana, la igualdad y el debido proceso.

La Fuerza del Pueblo señaló que las denuncias corresponden a intervenciones realizadas en Barrio Obrero, Villa Palmeras, Río Piedras y Puerto Nuevo, en San Juan, así como en Canóvanas, Bayamón, Cabo Rojo, Aguadilla, Guayama, Lajas y Toa Baja.

EXIGEN INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

La organización manifestó preocupación por la presencia de agentes armados, las amenazas contra personas que documentaban los operativos y los arrestos que, según denunció, se habrían producido sin justificación individualizada.

También pidió investigar los reportes sobre presiones a padres mediante la utilización de menores, personas lesionadas sin asistencia médica y situaciones de hostigamiento contra familias inmigrantes.

En ese sentido, reclamó preservar las grabaciones y demás evidencias, proteger a los afectados y garantizar atención médica, además de exigir una investigación independiente, rápida y transparente.

La organización recordó que las primeras cuatro y quintas enmiendas de la Constitución estadounidense protegen derechos relacionados con la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso. Asimismo, sostuvo que la condición migratoria no elimina esas garantías constitucionales.

LLAMAN A PROTEGER A LA COMUNIDAD DOMINICANA

Fuerza del Pueblo solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), especialmente a ICE y a la Oficina de Cumplimiento y Remoción de San Juan, poner fin a cualquier práctica discriminatoria o intimidatoria y ofrecer explicaciones públicas sobre las intervenciones.

También instó al Gobierno de Puerto Rico a esclarecer la presunta entrega de datos de licencias de conducir a las autoridades federales y su posible relación con los operativos migratorios.

La organización llamó a las autoridades diplomáticas dominicanas y al cuerpo consular acreditado en la isla a defender los derechos de sus nacionales, y exhortó a los partidos políticos dominicanos con presencia en Puerto Rico a actuar unidos en favor de la comunidad inmigrante.

CONVOCAN A VIGILIA PACÍFICA

Como parte de sus acciones, la Fuerza del Pueblo convocó a una vigilia comunitaria pacífica para el domingo 22 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en la avenida Borinquen esquina calle San Antonio, en el sector Barrio Obrero.

La convocatoria está dirigida a las comunidades dominicana y puertorriqueña, iglesias, organizaciones de derechos humanos, profesionales, comerciantes, estudiantes y demás sectores solidarios.

La actividad tendrá como propósito reclamar respeto al debido proceso, la igualdad ante la ley, la unidad familiar y el derecho de los inmigrantes a vivir sin temor ni discriminación.

«No pedimos impunidad, sino justicia, legalidad y respeto a la dignidad de todos», expresó la organización.

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