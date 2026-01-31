FP celebra encuentro para consolidar su posición en el DN

Rafael Paz habla en rueda de prensa junto a otros dirigentes.

SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) celebró la primera reunión de su Dirección Ejecutiva en el Distrito Nacional, como parte del proceso de consolidación de su estructura orgánica y del fortalecimiento institucional.

El encuentro fue encabezado por Rafael Paz, presidente en el Distrito Nacional y supervisor general, junto a Nelson Gómez, secretario general; Manuel Paulino, presidente de la Circunscripción 1; Andrés Martínez, presidente de la Circunscripción 2; y la diputada Yuderka De La Rosa, presidenta de la Circunscripción 3.

Analizaron la realización de los plenos de las distintas circunscripciones, en coordinación con la Secretaría Nacional de Organización. También la conformación de comisiones de trabajo destinadas a atender tareas prioritarias de fortalecimiento de la estructura partidaria.

COMPROMISO CON EL ORDEN Y UNIDAD INTERNA

«La reunión reafirmó el compromiso de la Fuerza del Pueblo con el orden, el método, la organización y la unidad interna, pilares fundamentales para el crecimiento sostenido de la organización política, según nota de prensa.

Agregó que la FP continúa dando forma a su proyecto político de cara al proceso electoral de 2028, fortaleciendo su cohesión interna y su capacidad organizativa en el Distrito Nacional.

DESIGNACION COMISION EJECUTIVA

Esta reunión se produce un día después de la designación de la Dirección Ejecutiva del DN realizada por la Comisión Nacional de Consensos en la cual fue ratificado Rafael Paz como presidente y designados Daniel Beltré López, vicepresidente, y Gregorio Nelson Gómez, secretario general.

Además, Vicente Veloz, secretario de Organización; Rafael Gutiérrez, secretario de Finanzas; Francisco Guillén, secretario de Asuntos Jurídicos; Dinamarca Reynoso, secretaría de Asuntos Comunitarios; Richard Alcántara, secretario de Tecnología y Roberto Toribio, en la Secretaría de Asuntos Operativos.

