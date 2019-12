Forbes selecciona dominicano aplicó inteligencia artificial en área de salud

Rainier Mallol

SANTO DOMINGO.- La revista estadounidense Forbes seleccionó a un dominicano por su emprendimiento con inteligencia artificial en el área de salud.

Se trata de Rainier Mallol, de 28 años, actual director de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

El ingeniero telemático es cofundador y presidente de la empresa Inteligencia Artificial en Epidemiología Médica (AIME), creada hace tres años, que ofrece productos para predecir brotes de enfermedades infecciosas en Malasia, Filipinas, Laos y Río de Janeiro, Brasil.

Con la plataforma de AIME se incrementó la detección del número de criaderos de mosquitos en un 48 por ciento, lo que ha posibilitado a las autoridades de salud de esos países ver los lugares específicos donde hay predicciones.

Mallol como director de TICs del MEPyD ha liderado el proceso de aplicación de inteligencia artificial que implementa la institución, para empoderar a la ciudadanía en el uso de los datos.

Esta distinción de Forbes 30 menores de 30 tiene una reputación para toda la vida de encarnar un espíritu emprendedor, revolucionario e innovador.

Recordó que la idea de crear AIME surgió cuando conoció en 2015 al médico epidemiólogo malayo, Dhesi Baja Raja, mientras participaba en un postgrado en la NASA.

“El médico me comentaba que el problema con el dengue es que cuando los oficiales de salud pública de los gobiernos no saben ni donde ni cuando va a ocurrir un brote, entonces se toman decisiones sin planificación, se decide fumigar o tomar una acción, sin hacerlo donde debe ser, porque no hay información”, comenta Mallol.

En ese sentido, recuerda que le comentó al galeno que ese era un problema de inteligencia artificial que permitiría crear un modelo matemático para predecir donde hay un brote con una proyección de unos meses de anticipación.

En la selección de 2019 la revista Forbes presentó 23 categorías, en las que escogió a 30 menores de 30. Entre las áreas figuran sectores de salud, arte y estilo, tecnología de consumo, alimentos y bebidas, comercio minorista, tecnología empresarial, entretenimiento, finanzas, ley y políticas y celebridades. El primer dominicano en figurar en la lista de 30 menores de 30 fue Pedro Santos, en 2012, seleccionado en la categoría de energía.

of-am