FLORIDA: Fallece a los 73 años el salsero dominicano José Bello

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FLORIDA.- Falleció aquí a los 73 años el salsero dominicano José Bello.

Reconocido internacionalmente como «El Magnate de la Salsa» y «El Cantautor», Bello construyó un legado musical de más de cinco décadas con canciones cargadas de sentimiento, historias de vida y mensajes sociales que encontraron eco en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Entre sus temas más emblemáticos figura «La palabra amigo», considerada la canción que definió su carrera y que se convirtió en un clásico de la salsa romántica. También destacó «Guerrera», dedicada a la fortaleza y perseverancia de la mujer, una de las piezas más representativas de su catálogo.

A lo largo de su trayectoria alcanzaron popularidad canciones como «Ramona», «Basta Ya», «No Hay Dolor», «Vaselina», «Me la huelo», «Me Voy para Nueva York», «Comprendo» y «Como Te Quiero», que consolidaron su prestigio como compositor e intérprete dentro de la salsa clásica.

Gran parte de su repertorio nació de su propia inspiración. Bello apostó por contar historias cotidianas con letras sencillas pero profundas, logrando que muchas de sus composiciones trascendieran generaciones.