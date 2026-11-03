Fitch proyecta deuda pública dominicana baje a 47.9 % PIB

SANTO DOMINGO.– La agencia calificadora Fitch Ratings proyecta que la relación entre la deuda pública de República Dominicana y el producto interno bruto (PIB) disminuirá de 49.3 % en 2025 a 47.9 % en 2026, una reducción de 1.4 puntos porcentuales, de acuerdo con su más reciente análisis soberano.

La previsión situaría al país por debajo de la mediana de 52.5 % correspondiente a las naciones con calificación crediticia BB, lo que representa un indicador favorable en comparación con economías de similar categoría.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y APRECIACIÓN DEL PESO

Fitch atribuye la reducción proyectada al crecimiento del PIB nominal y a la apreciación del peso dominicano, factores que contribuirían a disminuir el peso relativo de las obligaciones públicas, pese a que el déficit fiscal registraría un ligero incremento.

En ese sentido, la agencia estima que el déficit del Gobierno central alcanzará el 3.7 % del PIB en 2026, frente al 3.5 % registrado en 2025.

Para 2028, Fitch prevé que la relación deuda/PIB aumente moderadamente hasta 48.9 %, aunque permanecería por debajo de la mediana de los países con calificación BB.

EXPOSICIÓN A LAS VARIACIONES CAMBIARIAS

El informe advierte que aproximadamente dos tercios de la deuda pública dominicana están denominados en moneda extranjera, lo que mantiene al país expuesto a las fluctuaciones del tipo de cambio. Sin embargo, esa proporción representa una reducción respecto al 70 % reportado en 2023.

El análisis también presenta una medición más amplia del endeudamiento público, que incorpora obligaciones heredadas del Banco Central y que se situó en 57.9 % del PIB al cierre de 2025.

Esta última cifra tiene una cobertura diferente de la utilizada por Fitch para calcular la proyección de 47.9 % correspondiente a 2026.

La agencia precisa que una disminución de la deuda como proporción del PIB significa que las obligaciones representan una menor parte del tamaño de la economía, pero no necesariamente que se reduzca el monto total adeudado por el Estado.

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