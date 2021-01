Fernando Aquino aboga por acceso al poder para mejorar comunidades

Fernando Aquino

NUEVA YORK.- Fernando Aquino, candidato a concejal por el distrito 14 del Bronx, lucha por mejorar la calidad de vida en su comunidad y considera de vital importancia tener acceso al poder real, porque aunque no se puedan cambiar las cosas de la noche a la mañana por lo menos se puede representar a la gente con dignidad.

Indicó que, de acuerdo a las estadísticas, las mujeres del Bronx viven en una condición de desventaja con respecto a las de otros vecindarios, y en cuanto al déficit de viviendas, su distrito es uno de los sectores donde hay más niños en escuelas públicas cuyos padres viven en refugios.

En ese sentido, se comprometió a luchar por su comunidad en el Concejo Municipal, para que haya acceso igualitario a los servicios y programas de desarrollo sobre todo para los grupos minoritarios.

Dijo que existen problemas recurrentes que afectan a los pequeños comerciantes, los que se deben enfrentar yendo a las agencias reguladoras para que no continúen asfixiando con multas innecesarias a taxistas y bodegueros entre otros.

“Yo soy una persona que sé trabajar con todo el mundo, yo sé trabajar con todas las comunidades, pero al mismo tiempo soy una persona que he tratado de prepararme para no dejarme narigonear por nadie, tengo buenas relaciones profesionales con lo demás oficiales electos, pero yo no voy a ser un apéndice de nadie, sino que voy a seguir trabajando, y voy a seguir buscando el apoyo de la gente que es lo más importante”, expresó.

Aquino fue entrevistado por Ana Pereyra en el programa “En directo”, que se transmite cada sábado por el Canal TV Quisqueya.

jt/am