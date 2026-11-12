Expertos analizan impacto de la IA en los derechos de autor

SANTO DOMINGO.– Representantes de 17 países de América Latina y el Caribe participan en Santo Domingo en un encuentro regional sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial (IA) para la protección de los derechos de autor.

El curso avanzado sobre la Gestión de la Transformación del Derecho de Autor en América Latina y el Caribe es organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con la colaboración de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA). Las sesiones se desarrollan en el hotel Catalonia hasta este jueves 12 de noviembre.

Durante la apertura, el director general de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme, destacó la necesidad de adaptar las instituciones a los cambios tecnológicos y garantizar la protección de los creadores frente a las nuevas formas de producción y distribución de contenidos.

Gonell Cosme señaló que los avances tecnológicos deben ir acompañados de mecanismos que preserven los derechos de autores, artistas y demás titulares de obras protegidas.

Por su parte, Isabella Pimentel, representante de la OMPI, resaltó la importancia de la cooperación regional para intercambiar experiencias y construir respuestas comunes ante los desafíos de la transformación digital.

La agenda incluye debates sobre el uso de obras protegidas para entrenar modelos de inteligencia artificial, la remuneración de los creadores, las plataformas digitales, la gestión colectiva y los mecanismos de resolución de conflictos.

En la jornada inaugural también participaron autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, así como especialistas de España, Brasil y Corea del Sur.

El programa se extenderá hasta el jueves, con sesiones sobre música en plataformas digitales, contenidos audiovisuales y nuevas modalidades de explotación comercial de obras.

La República Dominicana es miembro de la OMPI desde 2000 y forma parte de más de 15 tratados internacionales relacionados con la propiedad intelectual y los derechos de autor.

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