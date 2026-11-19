El histórico encuentro que reunirá este 19 de noviembre a los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, será en la ciudad china de Shenzhen.

SHENZHEN, China.– La comunidad internacional mantiene su atención sobre el histórico encuentro trilateral que reunirá este 19 de noviembre a los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad china de Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La reunión, considerada inédita por la participación simultánea de los tres mandatarios, podría marcar un punto de inflexión en las relaciones entre las principales potencias nucleares del mundo, en un escenario internacional caracterizado por tensiones geopolíticas, conflictos militares y disputas económicas.

EXPECTATIVAS DE MOSCÚ

El presidente ruso expresó el 18 de noviembre su confianza en que la reunión permitirá abordar diferencias políticas, económicas y de seguridad, mediante el diálogo y la búsqueda de compromisos.

Putin sostuvo que el foro de la APEC ofrece oportunidades para fortalecer la cooperación entre las principales economías y avanzar hacia un desarrollo sostenible global. También defendió la unidad frente a la división, la igualdad frente a la hegemonía y el diálogo frente a los ultimátums.

Antes de la ceremonia oficial de bienvenida de la cumbre, Putin y Trump protagonizaron un primer saludo y estrecharon sus manos en presencia del presidente chino, Xi Jinping.

LOS TEMAS SOBRE LA MESA

Entre los principales asuntos que podrían abordar los tres gobernantes figuran:

Guerra en Ucrania: Putin y Trump continuarán examinando posibles vías para solucionar el conflicto, según adelantó Yuri Ushakov, asesor de la Presidencia rusa.

Desarme nuclear: Washington considera prioritaria la reducción de los riesgos asociados con la proliferación de armas nucleares, mientras persisten interrogantes sobre la disposición de China a participar en negociaciones de desnuclearización.

Relaciones entre Estados Unidos y China: ambos países mantienen diferencias en materia comercial, tecnológica y de seguridad regional.

Estabilidad internacional: las conversaciones también buscarán reducir tensiones económicas y políticas que afectan el equilibrio mundial.

Equilibrio geopolítico: el Kremlin descartó que el encuentro represente una nueva versión de los acuerdos de Yalta de 1945 o un reparto del mundo en esferas de influencia.

LAS POSICIONES DE LAS TRES POTENCIAS

Desde Moscú, el portavoz presidencial Dmitri Peskov calificó la reunión como una señal importante para la humanidad y destacó la necesidad del diálogo para encontrar soluciones a los problemas actuales.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, consideró útil el encuentro, al señalar que reúne a tres potencias nucleares con importantes intereses económicos y estratégicos en diferentes regiones del planeta.

Por su parte, Trump manifestó que la reunión será interesante y adelantó que abordarán diversos asuntos, entre ellos la desnuclearización y la guerra con Irán.

China también destacó la importancia de la cita. Su portavoz de Exteriores, Mao Ning, afirmó que las conversaciones estarán orientadas al mantenimiento de la paz mundial y al fortalecimiento de la estabilidad estratégica entre las grandes potencias.

La funcionaria sostuvo que mejorar la comunicación, gestionar las diferencias y estabilizar las relaciones entre Rusia, China y Estados Unidos responde tanto a los intereses de esos países como a las expectativas de la comunidad internacional.