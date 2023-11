Exdirector de Migración aboga por un ¨Plan Marshall¨ en Haití

José Ricardo Taveras, exdirector de Migración .

SANTO DOMINGO. –El secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), José Ricardo Taveras, afirmó que sin un ¨Plan Marshall¨ Haití no podrá ser rescatado, ya que no tiene las condiciones para redimirse de manera soberana y no cuenta con posibilidades.

Taveras dijo que a ese país podrán ir los kenianos y las tropas de donde sea, pero a su entender, será un fracaso mucho más estrepitoso de lo que ocurrió con la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).

¨Sin inversión económica, estructura de educación, comunicaciones, etc., Haití no va a ser rescatado. Aunque en última instancia tenga los recursos humanos para hacerlo, no tiene el dinero y no es un sujeto de crédito internacional¨, expresó el exdirector de Migración al ser entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7.

Manifestó que constituye una derrota diplomática, política y moral, tanto para el Gobierno como para el pueblo dominicano, el haber hecho un levantamiento parcial o unilateral en la frontera.

Explicó que desde su punto de vista el Gobierno cometió un error y debió hacer un escalamiento más mesurado, pero ya había tomado la medida del cierre de frontera, debido a que cuando se toman decisiones de esa naturaleza de parte de un Estado, a nivel del Presidente de la República, lo mejor es que se sostengan.

Destacó que si había algún tipo de levantamiento producido sobre la base de una conversación en la cual Haití hubiese entregado algo, pero al hacerlo de la forma en que se hizo, de manera unilateral, el país se exponía a un desplante por no conocer la índole de las autoridades haitianas.

Indicó que el país siempre está expuesto porque es una diplomacia errática la de Haití y que los haitianos no tienen ningún tipo de sistema. ¨Nos han hecho un desplante, no creo que ellos estén en capacidad de motivaciones de aquel lado, no es la primera vez que lo hacen y eso termina regularizándose¨, manifestó.

of-am