Ever Given que bloquea el canal de Suez reflotado en un 80%

«Reflotado parcialmente» el buque Ever Given en el canal de Suez. La Autoridad del Canal de Suez ha informado de que se ha modificado la trayectoria de la embarcación, en la buena dirección, «un 80%». De momento, no está claro cuándo reabrirá el que es uno de los pasos marítimos más importantes del mundo.

Las empresas implicadas han dicho que se ha movido la popa de la embarcación y que el barco, de propiedad japonesa y con bandera panameña, «está siendo asegurado».

Este avance se produjo gracias a unas maniobras de arrastre con 10 remolcadoras y varias dragas, aprovechando la marea alta al amanecer de este lunes.

La gigatesca embarcación, de 400 metros de eslora, bloquea desde el pasado martes esta vía fluvial, de unos 300 metros de ancho.

Por el canal de Suez, de unos 190 kilómetros de largo, transita más del 10% del comercio marítimo mundial y el 25% de los contenedores de mercancías. Es la ruta marítima más corta entre Asia y Europa.

Más de 300 barcos esperan su reapertura para poder retomar su viaje.

El Ever Given partió de China con destino a la ciudad holandesa de Róterdam, a donde tenía previsto llegar el 1 de abril. Capaz de transportar más de 20.000 contenedores, es uno de los portacontenedores más grandes del mundo.