Europa ante la segunda ola de COVID-19: Madrid, condenada al bloqueo

MADRID.- La capital de España, condenada a quedar bloqueada. Toda la ciudad de Madrid, así como nueve municipios de la región, tendrán que restringir su movilidad en los próximos días al presentar más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

Así lo decidió este miércoles el Gobierno, con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas, pero a la oposición precisamente de Madrid, que denuncia una intervención de facto del ejecutivo central.

El Gobierno ya ha publicado las nuevas restricciones en el Boletín Oficial del Estado advirtiendo que son de obligado cumplimiento. Poco después y ante las dudas arrojadas, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha declarado que acatará las restricciones pero recurrirá en los Tribunales. «Esta Comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes porque no somos como sus socios independentistas» ha dicho Ayuso en referencia a los diputados regionales del PSOE.

El Ejecutivo considera que la decisión no necesitaba publicarse en el BOE por lo que el plazo de 48 para cumplir con la medida comenzó el mismo miércoles.

«Una situación compleja y preocupante», según el ministro de Sanidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, justificó así la decisión. «La situación en Madrid es compleja y preocupante. Madrid ha sumado hoy, con los datos que hemos publicado recientemente, 4.810 nuevos casos. Es el segundo mayor incremento diario desde el comienzo de la segunda ola. Los casos aportados por Madrid son el 43,7% del total de nuevos diagnósticos de nuestro país».

La propuesta de Sanidad prosperó pese a no contar con el respaldo de la comunidad de Madrid ni el de Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta. Sin embargo, las otras regiones votaron a favor, incluidas el País Vasco y Castilla y León.

