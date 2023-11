EU: Trump asegura que las cosas alrededor Ucrania «no van bien»

Donald Trump

WASHINGTON.- El expresidente Donald Trump afirmó que los asuntos de Estados Unidos en torno a Ucrania van mal, lo que se nota en la cobertura del conflicto en los medios del país angloparlante.

«Las cosas van mal porque ya no se habla de Ucrania», evaluó el magnate en un mitin de partidarios en Texas.

Además, dijo que los medios que difunden información falsa tampoco hablan de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.

«Nadie está hablando de Afganistán. Si se dan cuenta, tampoco hablan ya de Ucrania. Porque las cosas no van bien, y no hablan de las cosas que no van bien», expresó el exmandatario y aspirante a volver a la Casa Blanca, respaldado por el Partido Republicano.

«A pesar de los suministros de nuevos tipos de armas de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), el régimen de Kiev está siendo derrotado», en tanto, declaró el titular del Ministerio de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, en una conferencia telefónica temática.

El funcionario militar ruso detalló que las tropas ucranianas intentan realizar ataques en las líneas de operaciones de Zaporozhie, Donetsk y Jersón, pero estas acciones solo resultan en grandes pérdidas entre los militares.

«Las reservas de las Fuerzas Armadas Ucranianas se van agotando y aumenta la desmoralización del personal (…) Nuestras unidades avanzan, ocupando líneas y posiciones más ventajosas», reportó Shoigú.

En el último mes, precisó, las defensas antiaéreas rusas destruyeron más de 1.400 medios de ataque aéreo, incluidos 37 aviones y seis misiles tácticos operacionales Atacms, de fabricación estadounidense.

Shoigú asumió en este sentido que los sistemas antiaéreos rusos pueden derribar todos los aviones F-16 previstos para suministrar a Kiev en unos 20 días.

Rusia sostiene desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Numerosos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.