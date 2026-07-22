EU: Trump anuncia más ataques contra centrales eléctricas Irán

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump advirtió este miércoles que Estados Unidos bombardeará infraestructura civil iraní, como puentes y centrales eléctricas, cada vez que Teherán dispare contra buques en el estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial de petróleo.

«Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una planta de energía», escribió en su red Truth Social.

ESCALADA EN EL ESTRECHO

La advertencia se produce en medio de una escalada que suma más de once noches consecutivas de bombardeos estadounidenses contra Irán, en el marco de una guerra que comenzó el 28 de febrero y que en las últimas semanas se ha centrado en el control del estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializado en el mundo.

Según Washington, los ataques iraníes contra el transporte marítimo en esa vía desencadenaron la última ronda de hostilidades, mientras los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, amenazan además a los petroleros sauditas en el mar Rojo.

PRESIÓN SOBRE PETRÓLEO Y DUDAS DIPLOMÁTICAS

Esa presión combinada llevó el precio del Brent a superar los 94 dólares el barril, lo que volvió a tensionar el suministro energético global y elevó el costo del combustible en Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de medio término previstas para este otoño.

El propio Trump manifestó el martes, desde el Salón Oval, pesimismo sobre una salida diplomática, al asegurar que Washington no tenía «ningún interés en reunirse» con Teherán, y señaló que las fuerzas estadounidenses podrían atacar pronto una zona iraní cercana a uno de sus principales sitios de enriquecimiento de uranio.

En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió horas antes desde una cumbre regional en Filipinas sobre el precedente de permitir que Irán controle una vía navegable internacional.

«Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que un Estado nación pueda decidir que va a controlar una vía navegable internacional, cobrar un peaje y, si no se lo pagas, volar tus barcos, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetirá en otras partes del mundo», señaló Rubio.

BLOQUEO Y RESPUESTA IRANÍ

En respuesta a los últimos ataques contra el transporte marítimo, Estados Unidos restableció un bloqueo a los puertos iraníes, que obligó a dar media vuelta a petroleros dedicados al comercio de crudo de ese país.

Irán, por su parte, insiste en que sus ataques de represalia continuarán. La Guardia Revolucionaria reiteró este miércoles que no cesará su respuesta, mientras medios estatales iraníes reportaron un nuevo ataque estadounidense contra la isla de Larak, en pleno estrecho de Ormuz.

En paralelo persisten intentos diplomáticos: el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, visitó días atrás Pakistán, uno de los mediadores clave del conflicto, en busca de reactivar el diálogo, aunque hasta el momento no está claro qué arreglo podría alcanzarse para poner fin a una guerra que, según reconoció el propio Teherán, se ha convertido en un conflicto «a gran escala».