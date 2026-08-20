EU: Trump amenaza con castigo económico a quien ayude a Irán

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier nación que permita a Teherán eludir las sanciones enfrentará «enormes consecuencias económicas».

«Calquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen cualquier tipo de salvavidas a Irán se enfrentará a enormes consecuencias económicas», escribió el mandatario en su red Truth Social.

El gobernante estadounidense pidió cortar las vías que, según dijo, sostienen a Teherán, entre ellas el «contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques y empresas fantasma».

«Este será un ‘Día D’ económico, y necesitamos que todos nuestros aliados se unan a los Estados Unidos de América para aislar y derrotar la amenaza iraní», enfatizó.

LA OPERACIÓN ECONÓMICA MÁS DEVASTADORA

En el mismo mensaje, Trump aseguró que su Administración emprenderá contra Irán «la operación económica más devastadora que se haya llevado a cabo jamás contra ningún país».

«Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes. Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea está destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda no vale nada y su país pende de un hilo», afirmó.