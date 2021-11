EU: Nicaragua es una dictadura, carece de mandato democrático

WASHINGTON.- El secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ricardo Zúniga, denunció que “Nicaragua es una dictadura. Carece de cualquier mandato democrático”.

“Estos comicios no tienen credibilidad como un ejercicio democrático. No se puede decir que las personas supuestamente elegidas bajo ese proceso pueden ser consideradas como los líderes elegidos por los nicaragüenses. No se puede negar que es una dictadura basada en el personalismo y en el poder familiar. Nadie se deja engañar por la farsa electoral”, declaró.

Agregó que “con estos resultados, Nicaragua se ha convertido en un reino completamente autocrático”.

Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelecto el domingo para un cuarto mandato consecutivo sin encontrar obstáculos en el camino: sus principales rivales están detenidos bajo cargos de “menoscabar la soberanía del país”.

Zúñiga dijo que un número inferior al 20% concurrió a las urnas, y que esa es una clara señal de que “el pueblo nicaragüense está privado de elecciones libres. Le dio la espalda y se ha quedado en su casa”.

“Los nicaragüenses quieren un futuro qué sólo les puede dar la democracia”, aclaró. “Y en Nicaragua viven en una república donde reina el miedo. El accionar represivo contra su propia población se intensificó este año, durante el cual el régimen encarceló opositores, provocó que cientos se exiliaran y cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos”.

En cuanto a países como Argentina, Bolivia y Venezuela que avalaron o no condenaron el resultado electoral de Nicaragua, Zúniga dijo que “lo importante es pedirles a esos gobierno una explicación de ese voto. Yo creo que quedó muy claro por parte de muchas declaraciones de toda la región que o condenaron las acciones del día 7 o subrayaron que carecen de legitimidad o credibilidad”.

“Con la pantomima de elecciones que tuvo lugar el 7 de noviembre, Nicaragua ha pasado de ser una democracia frágil a convertirse en un régimen completamente autocrático”, advirtió el funcionario estadounidense durante una conferencia de prensa sobre las elecciones en Nicaragua y la aprobación de la legislación Renacer.

La Organización de Estados Americanos (OEA) abrirá este miércoles su 51 Asamblea General. El escenario estará dominado por las cuestionadas elecciones de Nicaragua. Zúniga advirtió que allí se discutirá en profundidad la restauración de la democracia en el país y la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos. “En la OEA será muy importante que los otros países reconozcan lo que está pasando. No es una cuestión de ideología, sino de cumplir o no las leyes del país y de la base democrtática de los Estados de las Américas”.

“Esto no es un juego de ajedrez. No se puede jugar con las personas como si fueran piezas”, condenó Zúniga en referencia al régimen de Daniel Ortega, al que comparó con Anastasio Somoza, cuya dictadura combatió cuando era guerrillero: “Resulta paradójico que Ortega-Murillo estén estableciendo una dictadura dinástica al igual que lo hizo la dictadura de Somoza, que fue derrocada por los sandinistas hace 40 años”.

AUMENETAR SANCIONES

En cuanto a la posibilidad de aumentar las sanciones a Nicaragua, el funcionario aseguró que contemplarán las medidas en conjunto con la Unión Europea y Canadá en el contexto de la ley Renacer. Próximamente, el presidente estadounidense, Joe Biden, firmará la esta ley, por la que su Gobierno se compromete a ampliar las sanciones a Nicaragua.

La legislación Renacer (siglas en inglés de Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua) amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua. Además, aboga por la imposición de sanciones selectivas a responsables nicaragüenses y que estas se coordinen con el Gobierno de Canadá y la UE, además de pedir que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA).

“Aquí en Estados Unidos puedo asegurarles que seguimos evaluando medidas diplomáticas y económicas que contribuyan a que el gobierno de Ortega-Murillo rinda cuentas. Esto incluye imponer costos a los nicaragüenses que sean cómplices de los abusos”.

“Cualquier retroceso en la democracia es un asunto que nos afecta a todos”, subrayó Zúniga. “Debilita el consenso que ha existido por tantos años a favor de la democracia. Sabemos que inclusive en los países democráticos tienen problemas que resolver. Nosotros estamos apostando que la democracia es la mejor forma de atender a los problemas que afectan a los pueblos”.

