EU: Locutor dominicano con tres nominaciones a los premios SOVAS

Martín Alcántara

SANTO DOMINGO.- El locutor dominicano Martín Alcántara es nominado por segundo año consecutivo a los prestigiosos premios SOVAS, una premiación destinada a resaltar la calidad de los artistas de la voz de todo el mundo.

El galardón, que es otorgado por la Society of Voice Arts and Sciences con sede en Nueva York, y que tradicionalmente celebra la premiación en los Angeles, California, este año será en el glamuroso Beverly Hilton.

Alcántara está nominado en tres categorías: Mejor Voice Over para promos de TV, compitiendo con “Cierre Panamericanos 2023” de Radio Televisión Dominicana (RTVD), Mejor Voice Over Corporate Narration Demo y Mejor Voice Over PSA, campañas temáticas sin fines de lucro. En esta última categoría el dominicano está nominado con el trabajo “Grito Capotillo”, también realizado para RTVD.

Alcántara afirmó que su carrera como locutor ha tenido un resurgimiento a partir de la capacitación en nuevas técnicas, así como por su participación en diferentes foros y congresos internacionales en Colombia, México y Estados Unidos.

“Nunca estas demasiado viejo para relanzar tu carrera de locutor, es posible que algún productor espere encontrar un demo de tu voz bien aplicada a las necesidades de hoy, cuando la voz humana está teniendo una gran revalorización”, añadió.

Actualmente, se desempeña como voz oficial del canal 4 de RTVD junto a Marina Frías, y es un profesional de la comunicación que ha realizado producciones para diferentes empresas nacionales e internacionales.

Inició como disc jockey en Radio Universal en 1993, luego pasó a ser locutor fundador de Power 103.7 fm, y trabajó en radio 920 am, Estrella 90.5 fm, CDN Cadena de Noticias y Voz del estadio de los Leones del Escogido.

Bajo la tutela de Héctor José Torres (la Fuerza), Alcántara comenzó a trabajar la locución animada, la que dice fue felicitada durante años, porque el estilo de Power 103 era muy depurado, acabado, limpio y perfecto, cuidando los tonos, así como la forma en que entras en un disco mientras suena.