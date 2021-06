EU: Joe Biden visita Tulsa 100 años después la masacre racista

OKLAHOMA.- El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha acudido a Tulsa, en Oklahoma, para conmemorar el centenario de la masacre racista que tuvo lugar allí, en la próspera comunidad negra del barrio de Greenwood.

Se trata de la primera visita de un presidente para recordar aquella matanza en la que se estima que murieron unas 300 personas y que se ha ocultado durante años.

«Durante demasiado tiempo, la historia de lo que ocurrió aquí se contó en silencio, envuelta en la oscuridad, pero que la historia sea silenciosa no significa que no haya tenido lugar. Y aunque la oscuridad puede ocultar mucho, no borra nada. No borra nada. Algunas injusticias son tan atroces, tan horribles, tan graves, que no pueden ser enterradas por mucho que la gente lo intente».

En 1921, el 31 de mayo y el 1 de junio, una turba de blancos, entre los que se encontraban algunas personas designadas por las autoridades, saquearon e incendiaron el distrito de Greenwood de Tulsa, que era conocido como «Black Wall Street». Hasta 300 personas fueron asesinadas y miles de supervivientes se vieron obligados durante a ir a campos de internamiento supervisados por la Guardia Nacional.

