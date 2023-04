EU: Joe Biden anuncia buscará reelección junto a Kamala Harris

Joe Biden

WASHINGTON.- El presidente Joe Biden anunció este martes oficialmente su candidatura a la reelección para los comicios de 2024, al decirle a los electores que Estados Unidos aún está en medio de la batalla para salvar los principios de su democracia y pedir cuatro años más para “terminar el trabajo”.

En un vídeo que publicó esta mañana, Biden sostuvo que busca defender a Estados Unidos de los “extremistas de MAGA”, el movimiento de Donald Trump, que amenazan los principios de la libertad y de los que buscan censurar libros, en referencia a otro potencial fuerte candidato republicano a la presidencia, el gobernador de Florida, Ron de Santis.

Biden hizo alusión a los sucesos del 6 de enero de 2021 en que seguidores de Trump atacaron el Congreso, la decisión de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular a nivel federal el derecho constitucional al aborto e indirectamente a expresiones del juez Clarence Thomas que cuestionaron la norma bajo la cual se validó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En su mensaje, “los extremitas de MAGA se están alineando para acabar con esas libertades fundamentales… Recortar el Seguro Social que has pagado durante toda tu vida mientras recortas los impuestos para los muy ricos. Dictar qué decisiones de atención médica pueden tomar las mujeres, prohibir libros y decirle a la gente a quién pueden amar. Todo mientras hace que sea más difícil para usted poder votar”.

Biden fue senador por 36 años y vicepresidente por ocho.

“Cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia. Para defender sus libertades fundamentales. Creo que este es el nuestro. Por eso me postulo para la reelección como presidente de los Estados Unidos…Cuando me postulé para presidente hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos, y todavía lo estamos. La pregunta que enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad o menos libertad, más derechos o menos”, dijo el presidente Biden.

El líder demócrata, que tendría 86 años al finalizar un segundo mandato, va a a reelección en medio de una polarización creciente. A sus 80 años, ya es el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos.

“Este no es un momento para ser complaciente. Por eso me postulo para la reelección. Conozco a Estados Unidos y sé que somos gente buena y decente. Sé que seguimos siendo un país que cree en la honestidad y el respeto, y en tratarnos con dignidad. Somos una nación donde no damos puerto seguro al odio. Creemos que todos son iguales y que a todos se les debe dar una oportunidad justa para tener éxito en este país”, agregó Biden en su vídeo.

Su anuncio coincidió con el cuarto aniversario de la campaña para las elecciones de 2020, en las que venció a Trump, quien nunca ha reconocido su derrota e incitó a un acto de insurrección de sus seguidores contra el Congreso en momentos en que se contaban los votos del colegio electoral estadounidense.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también anunció hoy su candidatura a la reelección, como compañera de boleta del presidente Biden.

“Durante dos años hemos realizado inversiones transformadoras para construir una nación en la que todos puedan estar seguros y saludables, encontrar un buen trabajo y jubilarse con dignidad. En respuesta, los extremistas han intensificado los ataques contra las libertades y los derechos básicos y fundamentales”, indicó Harris.

Biden, además, confirmó la designación de Julie Chávez Rodríguez – actual directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, donde ha supervisado los temas de Puerto Rico- como directora de campaña. Mientras, Quentin Fulks – quien estuvo a cargo de la campaña a la reelección del senador demócrata Ralph Warnock en George en 2022-, se desempeñará como principal subdirector.

Mientras, la congresista Lisa Blunt-Rochester, el congresista Jim Clyburn, el senador Chris Coons, la senadora Tammy Duckworth, la congresista Veronica Escobar, Jeffrey Katzenberg y la gobernadora Gretchen Whitmer serán los copresidentes nacionales de la campaña.

Un encuesta publicada esta semana por NBC indicó que pesar de que la mayoría de los demócratas tiene una opinión favorable de Biden, el 70% de los estadounidenses, principalmente por su edad, piensa que no debería aspirar a un nuevo término en la Casa Blanca.

Dos demócratas conocidos, Robert Kennedy, hijo – un critico de las vacunas, incluso la del COVID-19 e hijo del asesinado senador del mismo nombre-, y la escritora Marianne Williamson – quien también fue precandidata presidencial en 2020-, han anunciado también precandidaturas a la Casa Blanca, pero no son considerados serias amenazas políticas para el presidente Biden.