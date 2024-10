EU: Hermanas dominicanas denuncian incidente racial

MASSACHUSETTS.- Una dominicana denunció ante la corte a un trabajador de Connors Farm, en Danvers, Massachusetts, presuntamente la agredió cuando intentaban irse a su casa.

La discusión terminó en pelea entre ambas partes cuando el empleado señaló a las mujeres y las acusó de llevarse manzanas de la granja.

Nicole Pepin denunció el martes en la mañana al empleado ante la corte, “empecé a grabar a Michael y cuando lo empecé a grabar él se estaba acusando de que racista porque no está viendo lo que está haciendo y ahí él me agarró el teléfono me dio la mano para abajo y me empujó para atrás», dijo Pepin.

Pepin es hermana de Emmely Pepin, la mujer señalada por un trabajador de llevarse a escondidas unas manzanas. Tras la acusación, Pepin empezó a grabarlo, y el altercado terminó en agresión.

“Yo de inmediato le empecé a dar golpes a él también para defenderme porque no estaba bien”, dijo Nicole Pepin.

El reporte de la policía señala que el trabajador agredió a Pepin, de acuerdo con videos y entrevista a testigos del incidente realizadas por las autoridades.

“Michael se desapareció pero había un grupo de jóvenes y esos llamaron a la policía lo lograron grabar cuando él ya estábamos separados yo le di mi reporte a la policía ellos dijeron que iban a buscar a Michael”, dijo Nicole Pepin.

La policía buscó al trabajador de la granja para su declaración, y según el reporte y el gerente del lugar, dijo que estaba en otras labores y nunca salió.

Pepin dice que después del incidente se fue del lugar ingresó una demanda en la corten contra del hombre, «ellos estaba siendo racistas», dijo.

Por su parte, Emmely Pepin dijo que “ese día estaba caliente los muchachos se quitaron las chaquetas y las tenía ahí abajo, él vio eso y él dijo ‘te estás robando las manzanas porque tiene eso lleno’ eso no es motivo porque le mostramos las manzanas y los recibos».

Esta no es la primera vez que ocurre algo así en esta granja, pues en el 2021 empleados de la granja se vieron envueltos en un en un altercado similar.

Según Nicole, su hijo ha tenido problemas en la escuela por el incidente y dice que nunca más quiere volver a una granja a recoger manzanas.

Por su parte la granja emitió el siguiente comunicado:

«Connors Farm ha estado en funcionamiento desde 1904 y durante muchos años ha servido como un lugar para actividades y tradiciones agrícolas divertidas para toda la familia. A lo largo de los años, Connors Farm ha recibido a miles de visitantes y se enorgullece de que prácticamente todos se hayan ido como clientes satisfechos con interacciones positivas con nuestro personal diverso y bien capacitado. Connors Farm está al tanto de un solo incidente relacionado con acusaciones con respecto a una interacción negativa en nuestra granja entre un cliente y nuestro personal de seguridad. Tenga en cuenta que Connors Farm se toma estas acusaciones muy en serio y está investigando activamente el asunto y no puede hacer ningún comentario específico en este momento. Connors Farm da la bienvenida a todas las personas independientemente de su raza, origen nacional, identidad de género, discapacidad, religión y espera seguir sirviendo a la comunidad.»