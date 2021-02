EU: Dominicanos en el Capitolio reconocerá a Johnny Ventura y Milly Quezada

WASHINGTON.- En el tercer evento anual Dominicans on the Hill (Dominicanos en el Capitolio), encabezado por el congresista Adriano Espaillat, serán homenajeados con Proclamas de Reconocimiento “El Caballo Mayor” Johnny Ventura y “La Reina del Merengue” Milly Quezada.

Dominicans on the Hill se creó como un esfuerzo para reconocer el creciente compromiso cívico en la comunidad domínico-estadounidense.

La conferencia anual de este miércoles 24 de febrero, a las 7:00 de la noche, de manera virtual, debido a la pandemia de COVID-19 en curso, será conducido por Brea Frank y la Damaris Díaz, y se transmitirá «en vivo» en Facebook.

Johnny Ventura, quien a sus 80 años pudo vencer el COVID-19, y Milly Quezada, quien perdió a su cuñado Fausto Arias a causa del coronavirus, participarán en Dominicans on the Hill en el panel titulado: “Tributo a los seres queridos perdidos en la pandemia”, en el que hablarán sobre su experiencia con el COVID-19 y cómo la pandemia los ha afectado de manera personal.

En la Proclama, Espaillat destaca que Milly Quezada se convirtió en la primera mujer de ascendencia dominicana en ganar el Grammy Latino, actuó en la Gala Inaugural del presidente George H. W. Bush, y fue nombrada una de las mujeres más destacadas de 2019 por el Congreso dominicano.

En la Proclama a Johnny Ventura, señala que el merenguero se ha consolidado como un ícono dentro de la música dominicana, ganando el Grammy Latino y siendo reconocido internacionalmente por su talento y dedicación al mejoramiento de su comunidad.

“Celebro y reconozco a la Sra. Milagros “Milly” Quezada Borbón y al Sr. Juan de Dios “Johnny” Ventura Soriano por sus éxitos astronómicos y por el impacto que han tenido sobre la comunidad dominicana en general”, escribió Espaillat en las proclamas.

Dominicans on the Hill tendrá un espacio destacado para la literatura, con la participación especial de dos prestigiosas escritoras de origen dominicano, la poeta Rhina Espaillat, dos veces ganadora del premio The Formalist’s Howard Nemerov Sonnet y del premio Robert Fitzgerald Prosody, y la poeta y narradora Elizabeth Acevedo, autora de bestsellers del New York Times, y novelista galardonada.

Asimismo, el evento de este año contará con la participación especial de la leyenda de los Medias Rojas de Boston David Ortiz; el director y editor Oz Rodríguez, conocido por crear Saturday Night Live (2016), Vampires vs. The Bronx (2020) y The Last Man on Earth (2015); y Lin-Manuel Miranda, Premio Pulitzer, tres veces ganador del Premio Tony, tres premios Grammy, premio Emmy, una beca MacArthur y ganador del Kennedy Center Honor.

Tradicionalmente, Dominicans on the Hill es un día en el Capitolio de los Estados Unidos al que asisten cientos de líderes comunitarios, estudiantes y funcionarios electos de ascendencia dominicana de todo el país. Cada año, estas figuras destacadas participan en conversatorios sustanciales sobre temas de gran preocupación para la comunidad.

En esta ocasión el evento será virtual y llevará por nombre “La pandemia del COVID-19, restaurando nuestra comunidad”, donde se tratarán temas referentes a la educación virtual y los niños, la salud, y cómo trabajar para reconstruir mejor la economía de EE.UU.

Entre los invitados especiales de Dominicans on the Hill de 2021 figuran además el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con mensajes de aliento para la comunidad dominicana en medio de la pandemia de coronavirus.

Así como la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder del Senado de los Estados Unidos, Charles Schumer.

“Ahora más que nunca, nuestras comunidades en todo el país deben generar cohesión y resolución en torno a soluciones que aliviarán las tremendas dificultades que se sienten a la luz del COVID-19 y prepararse para el futuro florecimiento económico, educativo y político en un mundo posterior al COVID-19”, dijo Espaillat.