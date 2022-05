EU dispuesto a brindar asistencia militar a Finlandia y a Suecia

WASHINGTON.- Estados Unidos podría brindar asistencia militar a Finlandia y a Suecia en el caso de que fuera necesario, mientras se evalúan sus solicitudes de ingreso en la OTAN, afirmó este domingo el portavoz del Departamento de Defensa del país norteamericano, John Kirby, en una entrevista para BBC.

El vocero del Pentágono señaló que la decisión de Finlandia y de Suecia de presentar solicitudes para unirse a la OTAN es «soberana» y «un proceso dentro de la alianza». «Ninguna otra nación puede vetar lo que un Estado soberano quiere hacer en relación con sus alianzas y asociaciones», dijo.

En este sentido, Kirby considera «alarmantes» las preocupaciones expresadas por Moscú, que tachó el paso de los países nórdicos de «amenaza» para la seguridad nacional. «No le corresponde a Rusia decidir si Finlandia o Suecia se convierten en los aliados de la OTAN. Le corresponde a la población de Finlandia y Suecia», aseveró.

«Encantados de cooperar»

Preguntado sobre si Washington enviaría tropas a Finlandia y Suecia en caso de un posible ataque contra su territorio, Kirby señaló que no le gustaría «hacer conjeturas» porque «no hay una razón para esto». «Finlandia y Suecia tienen fuerzas armadas muy modernas con las que estamos encantados de cooperar», agregó.

No obstante, reveló que el país norteamericano tiene la capacidad de prestar apoyo a las dos naciones en caso de que fuera necesario. «Si durante el transcurso de la evaluación de su solicitud a la OTAN y el proceso del ingreso en la OTAN necesitan capacidades adicionales o apoyo, EE.UU. está convencido de que tenemos un nivel de cooperación con estos dos países que nos permite brindar asistencia adicional si es necesario», dijo Kirby.

Este domingo, el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra, Sanna Marin, anunciaron que el Gobierno ha tomado la decisión de solicitar la membresía en la OTAN. Esa misma jornada, Suecia también aprobó los planes de solicitar el ingreso del país en la alianza, si bien se comprometió a oponerse al despliegue de armas nucleares y bases permanentes del bloque militar en el territorio nacional en el caso de que su solicitud sea aprobada.

No hace «más estable ni seguro» al mundo

Por su parte, desde Moscú señalaron que la actuación del Gobierno ruso dependerá del grado de acercamiento de la infraestructura militar a sus fronteras.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, reiteró que «la expansión de la OTAN y el acercamiento de la infraestructura militar de la alianza» hacia las fronteras rusas no hace «más estable ni seguro» al mundo, y mucho menos al continente euroasiático.

En particular, el Ministerio de Exteriores de Rusia recordó que la decisión de Finlandia viola sus obligaciones en virtud del Tratado de París de 1947, «que estipula que las partes se comprometen a no formar alianzas ni participar en coaliciones contra una de ellas», y también las del tratado entre Rusia y Finlandia sobre los fundamentos de sus relaciones, de 1992, «que establece que las partes se abstendrán de amenazar o utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de la otra parte, y no utilizarán o permitirán usar su territorio para una agresión armada contra la otra parte».