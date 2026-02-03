EU: Desmantelan red narcos era controlada desde R. Dominicana

CONNECTICUT.- La Administración para el Control de Drogas (DEA) arrestó a seis personas vinculadas a esta supuesta red de narcotraficantes dominicanos.

Informó que el cabecilla de la banda reside en República Dominicana, desde donde coordina la distribución de narcóticos y armas de fuego en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey.

Los detenidos son Manolin Vargas D’olon (Robelin), de 30 años; Álvaro Pérez, de 40; Anderson Amador Nova, de 35; Giovanni Benoit, de 41; Ángel Vásquez (Bebo), de 36, y Andy Martínez, de 46.

Vargas D’olon, Pérez y Amador Nova residen en la ciudad Waterbury, de Connecticut; Benoit en Nueva York, Vásquez en la ciudad de Hamden y Martínez en Paterson, Nueva Jersey.

El grupo compareció este martes ante juez decidió mantener en prisión a Vargas D’olon, Pérez y Amador Nova, y liberó bajo fianza a Benoit y Martínez.

Vargas D’Olon, Benoit, Pérez, Amador Nova y Vásquez están acusados de conspirar para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina.

Vásquez encara 20 años de prisión, Benoit, Pérez y Amador Nova 40 años de prisión, y Vargas D’Olon cadena perpetua.

