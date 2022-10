EU con nuevas sanciones a Corea del Norte tras lanzamientos de misiles

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció este viernes nuevas sanciones económicas a Corea del Norte, después de una serie de lanzamientos de misiles balísticos por parte de Pyongyang a los que describió de “sin precedentes en su ritmo, escala y alcance”.

Corea del Norte ha hecho seis pruebas de misiles balísticos en los últimos 12 días, la última de ellas el jueves, dos de ellas de corto alcance el jueves, mientras los diplomáticos en el Consejo de Seguridad de la ONU debatían cómo responder a otro anterior que pasó sobre Japón.

En un comunicado este viernes, Blinken dijo que en lo que va de año Corea del Norte ha lanzado 41 misiles balísticos, seis de ellos intercontinentales.

Como respuesta, anunció sanciones de Estados Unidos a “dos individuos y tres entidades por actividades relacionadas con la exportación de petróleo” a Corea del Norte, “las cuales directamente respaldan el programa de armas norcoreano y a sus militares”.

Blinken dijo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a New Eastern Shipping Co Ltd., junto a los individuos Kwek Kee Seng y Chen Shih Huan, por haber participado en transferencias o envíos de productos refinados de petróleo a Corea del Norte.

El documento señala que, por medio de las sanciones, “Estados Unidos está enviando un claro mensaje de que se tomarán más acciones contra quienes apoyen el desarrollo y el sostenimiento de los militares de Corea del Norte y su arsenal”.

