Eta azota Florida y está a punto de volver a convertirse en huracán

En Centroamérica y el sur de México, cunde la devastación y el dolor.

MIAMI.- La tormenta tropical Eta azota el sur de Florida y está a punto de volver a convertirse en huracán.

El monstruo meteorológico, que ha sembrado de muerte y destrucción Centroamérica y el sur de México, continúa su avance. En zonas urbanas del sur de Florida ya ha provocado inundaciones, debido a las intensas precipitaciones. Miles de personas se han quedado sin electricidad y otras muchas han sido evacuadas de las zonas costeras.

Se prevé que Eta, que mantiene vientos de 100 kilómetros por hora, se transforme de nuevo en huracán este lunes en el Golfo de México.

Daños en viviendas y cultivos de Cuba. El Malecón se prepara para una fuerte marejada

En su avance hacia Florida, la tormenta ha pasado por Cuba, provocando daños en centenares de viviendas y cultivos. Y aún se teme que dé un último coletazo, en forma de fuertes marejadas que amenazan con provocar inundaciones en el Malecón de La Habana. La población de las zonas bajas ha sido evacuada.

Hecatombe en Centroamérica

Mientras tanto, en Centroamérica y el sur de México, cunde la devastación y el dolor. Eta ha dejado una herida profunda. Todavía hay al menos 170 desaparecidos, que se suman a un centenar de muertos repartidos por numerosos países, de Nicaragua, a Honduras, pasando por México, Guatemala o Panamá.

En Panamá, la devastación en la zona oeste ha generado dramáticas historias de rescate. El sábado se contaban 17 muertos y al menos 68 desaparecidos.

«(Desaparecieron) la mamá y el papá. Me dieron la esperanza de que yo se los encontrara vivos o muertos. No se pudo. No se pudo», se lamenta René Vega, concejal de Bugaba.

El Salvador envía equipos de rescate y alimentos a Guatemala

Idéntica desesperación en Guatemala. Es el país con más víctimas mortales, al menos 27, a las que se suman un centenar de personas sepultadas por un corrimiento de tierras que soterró una aldea en el norte del país.

El Salvador ha enviado a su vecino un centenar de rescatistas, así como alimentos. Entre la población evacuada, muchos se han quedado sin nada.

«Nos sacaron como a las 12 de la noche inmediatamente, porque iba subiendo el río Motagua y el río San Francisco», cuenta una joven madre, con su bebé en brazos.

«Después de esto, que Dios nos dé paciencia, porque se ha perdido todo», dice otra mujer.

El presidente de Honduras dice que el país «vive la peor crisis» de su historia

En México, este sábado se calculaban en 22 los muertos en los estados de Chiapas y Tabasco. Aunque el peor pronóstico es para Honduras, que, según el presidente Juan Orlando Hernández, vive «la peor crisis» de su historia.

La cifra de fallecidos, 26 este domingo, aumenta a medida que baja el nivel del agua de las zonas inundadas. Más de 26.000 personas han sido evacuadas o rescatadas. Decenas de localidades siguen incomunicadas.

En algunas zonas, las precipitaciones superaron a las causadas por el huracán Mitch en 1998, destruyendo cultivos de maíz, fríjoles o arroz y matando al ganado. Se calcula que la tormenta ha dejado más de 1,7 millones de damnificados.

of-am