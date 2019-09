ESPAÑA: Supremo avala exhumación de Franco del Valle de los Caídos

MADRID.- El Tribunal Supremo ha avalado este martes por unanimidad la decisión del Gobierno de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos para trasladarlos al cementerio de El Pardo Mingorrubio, en Madrid, según el fallo que fuentes jurídicas han confirmado a TVE.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal ha acordado rechazar en su totalidad el recurso interpuesto por la familia, que quería que los restos fueran trasladados a la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno centro de la capital española, si la justicia respaldaba finalmente la exhumación.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo se reunía este martes para estudiar el recurso de los nietos del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo que fijó para el 10 de junio de este año la fecha de la exhumación y el nuevo lugar de enterramiento. Días antes de que se cumpliera la fecha, el Supremo paralizó cautelarmente este acuerdo hasta pronunciarse sobre el fondo del asunto tras recibir cuatro recursos, entre ellos el de la familia, que finalmente ha rechazado.

Aunque la argumentación de la sentencia del Tribunal Supremo no se conocerá hasta dentro de unos días con todos los motivos alegados sobre inconstitucionalidad y sobre legalidad, las fuentes consultadas han adelantado que los magistrados no consideran que el Gobierno esté vulnerando los derechos de la familia al decidir sobre el destino de los restos, informa Cristina Blach.

Pero la exhumación podría no ser tan inmediata y no tanto por el recurso de la familia ante el Constitucional, que no implica que se retrase la ejecución de la sentencia del Supremo, según informa Efe. El último escollo judicial está en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, cuyo titular, José Yusty Basterreche, que suspendió cautelarmente licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para levantar la losa de la tumba porque podía poner en peligro a los operarios.

Fuentes jurídicas consultadas por esta agencia informan de que la posición del Supremo no condiciona el devenir del caso del juez Yusty -al que la Abogacía del Estado intentó recursar sin éxito por publicar en 2007 un artículo contra la Memoria Histórica- y que, incluso, la ejecución del fallo del alto tribunal está supeditado al procedimiento que se tramita en este juzgado de Madrid. Por el momento, su titular no ha fijado la vista de las medidas cautelares, cuyo fallo sí que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.