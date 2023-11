ESPAÑA: Sánchez configura un Gobierno con alto perfil político

REACCIONES

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ha recriminado este lunes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que haya formado un nuevo Gobierno «hecho a medida de la amnistía» con Félix Bolaños, y cuyo nombramiento al frente de Justicia y de Presidencia según Vox, supone la «voladura del Estado de Derecho», mientras que la líder de Podemos, Ione Belarra, que se ha quedado sin ningún representante en el Gobierno, ha calificado de «grave error» que les hayan «echado».

El vicesecretario del PP, Borja Sémper, ha afirmado que se trata de un Gobierno «tan caro como el anterior» porque mantiene 22 ministerios, y ha afirmado que pasa a tener 23 personas «sentadas en el Conseo de Ministros» porque uno de ellos será Carles Puigdemont, que «decidirá los designios del país desde Waterloo«, tras el acuerdo de investidura alcanzado con Junts y ERC sobre la ley de amnistía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por un ministro continuista, si bien ha premiado a Bolaños y a María Jesús Montero, quien ocupará la cuarta Vicepresidencia. En el caso de Bolaños, uno de los padres de la Ley de Amnistía, será ‘superministro’ al seguir al frente del departamento de Presidencia y Relaciones con las Cortes y sumar además Justicia.

Como novedades figuran la incorporación del expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; el exalcalde de Valladolid, Oscar Puente, que asumirá Transportes; Elma Saiz, exdelegada del Gobierno en Navarra, que ocupará la cartera de Seguridad Social; o el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, que será ministro de Industria.

El PP ha indicado que al unir los Ministerios de Presidencia y Justicia y entregarle su gestión a Bolaños, «su ministro más político», Sánchez lanza «un mensaje claro a Europa y al sistema judicial, y no es precisamente el de despolitizar la justicia en España «, según las mismas fuentes.

Cree que con Bolaños no se busca «despolitizar» la justicia

Podemos culpa a Sánchez y a Díaz de «echarles»

La líder de Podemos y hasta la fecha ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha tildado de «injusticia» y «grave error político» dejar fuera a su partido de la cuota de ministerios de Sumar. «Hoy se confirma la decisión de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de vetar a Podemos en el gobierno. Una decisión no sólo injusta sino ante todo un grave error político», ha manifestado a través de un comentario en la red social X.

Señalan que siempre han mostrado «voluntad» para «seguir siendo motor» y que ellos son quienes han impulsado las medidas «más ambiciosas». Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del Gobierno para que «no haya nadie que incomeode de verdad al poder económico, al poder judicial y al poder mediático».

Podemos reforzará su autonomía tras haber quedado excluido del Gobierno, lo que no les ha cogido por sorpresa, según fuentes de la formación morada, pero no aclaran si romperán con Sumar ni tampoco confirman si concurrirán a las elecciones europeas del año que viene con la coalición de Yolanda Díaz, aunque todo apunta a que no lo harán.

No parecen contemplar, según han señalado fuentes moradas, la opción de abandonar Sumar para irse al Grupo Mixto, aunque auguran que la convivencia será complicada. Las mismas fuentes han señalado que si bien podrían controlar el Grupo Mixto y disponer de más dinero puesto que actualmente solo tiene tres diputados (Coalición Canaria, BNG y UPN), estar en el Mixto tampoco es la panacea, insistiendo en que su altavoz es muy limitado en este grupo.