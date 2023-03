ESPAÑA: Jurado decide si acusados asesinato de dominicano son culpables

ESPAÑA.- El jurado popular que desde el pasado lunes juzga la muerte violenta del dominicano Dawry Vilorio Almonte en febrero de 2020, decidirá hoy los cuatro acusados que han pasado por la Audiencia estas días son culpables o no culpables de los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas que pesa sobre el autor confeso, Erasmo y de ser cómplices los otros tres, Hoover, Amaurys y Jonatan, para los que la fiscal rebaja la pena ahora a ocho años de prisión.

Erasmo usó el último turno de palabra para pedir perdón a la familia. Hoover se declaró inocente y Amaurus y Jonatan explicaron que estaban amenazados por el autor de los disparos y no pudieron hacer otra cosa: «En la República Dominicana una vida no vale nada y nos dijo que nos iba a matar a nosotros y a nuestras familias si contábamos algo».

El juicio quedó visto para sentencia ayer. Los forenses detallaron por la mañana, en una brillante intervención del doctor Alija (hasta la defensa de Erasmo lo reconoció así en su turno de informes) que Dawry fue disparado a no menos de un metro, que no se defendió y que no tenía más lesiones que el tiro. Los peritos de Toxicología no encontraron restos de drogas en el cuerpo de Dawry.

Así que para la fiscal, quedó probado que la víctima murió a causa de un plan perfectamente orquestado, del que los cuatro sospechosos eran conocedores. Para el caso de que el jurado así lo entienda, concede el Ministerio Público la opción de que tres fueran cómplices.

«¿A ustedes les cuadra que los demás acusados, que dicen que estaban atemorizados por el autor del crimen, se pusieran a comer golosinas?», se anticipó la fiscal a la línea de defensa que seguirán los letrados de los sospechosos.

«No pueden alegar miedo insuperable» (una circunstancia eximente que sostienen los letrados de los tres supuestos cómplices, que mantienen que sus clientes no tuvieron más remedio que cooperar por temor a perder su vida. «Eso cabría si reconocieran los hechos, pero según su versión, no había un plan, todo fue fruto de un forcejeo», dijo la fiscal.

La defensa de Hoover planteó la existencia de un informe medico que acredita que tiene hidrocefalia. «No está bien de la cabeza», dijeron algunos testigos en la sala. La de Erasmo se quejó de ser la parte más débil del juicio: «Ya se ha cometido una tragedia, no cometan ustedes (al jurado) una segunda tragedia con una condena a un joven que no quería matar a su amigo, todo fue fruto de un accidente». Para el abogado de Amaurys y Jonatan no cabía más salida que hacer lo que hicieron, «callar y mantener su vida porque estaban amenazados».

Volvió a la sala Hoover, desaparecido el día anterior. Alegó problemas médicos. Los cuatro conocerán previsiblemente esta noche el veredicto. Para la determinación de las penas, habrá que esperar a la sentencia del Magistrado Presidente. No da la sensación de que haya sorpresas.