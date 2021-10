ESPAÑA: Evacuación ante el avance lava volcán de La Palma

ESPAÑA.- Coches repletos de enseres, vehículos de todo tipo cargados de maletas, muebles y electrodomésticos. Ochocientas personas más recibieron este martes la orden de evacuar en la isla española de La Palma ante el avance lento pero inexorable hacia sus casas de la lava del volcán de Cumbre Vieja.

En el barrio de La Laguna de Los Llanos de Aridane cundía la desesperación.

«Hace cuarenta años que vivimos aquí. Hecha con nuestras manos la casita. Y no sé, Dios quiera que no llegue (la lava), pero no sé», se lamenta una mujer.

«Estamos salvando lo que se pueda. Hacemos lo que se pueda», explica un hombre.

Muchos vecinos del barrio de La Laguna, en Los Llanos de Aridane, se fueron antes de recibir la orden. En los últimos días, empaquetaron media vida y dejaron sus hogares al ver que la lengua de fuego avanzaba en su dirección. En La Palma, los evacuados son alrededor de 6000.

La erupción también se está llevando por delante la economía de la hermosa isla canaria, cimentada en la agricultura, pero también en el turismo. Terrazas y playas lucen vacías.

Según los responsables científicos, la señal de tremor volcánico ha aumentado en intensidad, lo que indica que hay un mayor contenido de gas en el magma que está saliendo del volcán.