ESPAÑA: Dos semanas para sacar a Franco del Valle de los Caídos

ESPAÑA.- El Gobierno español pone fecha a la exhumación del dictador Francisco Franco. Este viernes ya se ha cerrado el Valle de los Caídos para comenzar el operativo.

«Antes del día 25 de octubre Franco no estará en el Valle de los Caídos. Estará en un lugar discreto, en el ámbito de su familia, y nadie podrá enaltecer a un dictador en la democracia española», ha informado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.

El Ejecutivo socialista en funciones quiere que el traslado de los restos del dictador se realice antes de las elecciones del 10 de noviembre y se da dos semanas de margen para cerrar el Valle de los Caídos y establecer las condiciones técnicas adecuadas.

Aunque 44 años tarde, quieren «cerrar con dignidad lo que no era digno», según ha dicho la vicepresidenta Calvo. «Todos esos familiares, que son muchos, y esas víctimas que no están ni siquiera identificadas en el propio lugar donde está el dictador, no van a prescribir ni el deseo de justicia ni la memoria, ni ninguna democracia absolutamente digna se lo puede impedir más que debe responderle».

Los familiares de Franco podrán asistir a la exhumación, que se hará de forma privada y sin cámaras. Serán avisados con 48 horas de antelación.

Todavía quedan por saber los detalles técnicos del proceso, dadas las complicaciones de levantar una lápida de 1.500 kilos bajo la que hay una caja de zinc. Para trasladar los restos a Mingorrubio, al cementeriode el Pardo, a 50 milámetros, no se descarta el uso de un helicóptero.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Calvo ha detallado que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, participará en el dispositivo, «como notaria mayor del Reino».

Franco es el único dictador europeo enterrado en un mausoleo de Estado y compartiendo sepultura con sus víctimas. Desde la decisión del Gobierno socialista de trasladarlo en base a la ley de memoria histórica, la familia ha interpuesto varios recursos que el Tribunal Supremo ha desestimado.

wj/am