Espaillat introduce una legislación para abolir la pena de muerte en EE.UU.

NUEVA YORK.- El congresista estadounidense Adriano Espaillat introdujo una legislación integral para abolir la pena de muerte en Estados Unidos.

“La pena de muerte es una reliquia cruel del pasado y no debería tener lugar en nuestra sociedad. Un gobierno no debería tener el poder de quitarle la vida a otra persona, y la pena de muerte es un sistema profundamente defectuoso e inherentemente injusto», dijo.

Agregó que “la pena de muerte es fundamentalmente racista, y sus raíces se remontan directamente a la terrible historia de linchamientos en los Estados Unidos».

«Más del 42 por ciento de los condenados a muerte y el 34 por ciento de los ejecutados en Estados Unidos son negros, pero solo el 13 por ciento de la población estadounidense es negra. Además, los condenados por matar a víctimas blancas tienen diecisiete veces más probabilidades de ser condenados a muerte que si la víctima fuera negra. Las disparidades raciales en la pena de muerte son intolerables y debemos enmendar este legado racista de nuestro sistema de justicia penal», subrayó.

Dijo que «la vida humana es invaluable, y toda vida humana es sagrada. Sin embargo, la pena de muerte olvida un principio fundamental de la humanidad: los seres humanos pueden cambiar. Los seres humanos tenemos una inmensa capacidad para aprender, sanar y crecer».

«Ejecutar a alguien niega este principio y no ofrece una vía para que una persona crezca. Una persona no se define por la peor decisión que tomó, pero la pena de muerte solo ve la vida de alguien a través de este lente estrecho. Y, sobre todo, socava la visión central sobre la que se fundó esta nación. Me enorgullece presentar esta legislación y creo que es un paso fundamental hacia una sociedad más moral, equitativa y justa para todos los estadounidenses”, concluyó.

