Escasas lluvias y temperaturas calurosas en la RD este sábado

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SANTO DOMINGO.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una masa de aire con menor contenido de humedad favorecerá condiciones meteorológicas relativamente estables, con escasas precipitaciones sobre gran parte de la República Dominicana.

Sin embargo, el organismo pronosticó que durante la tarde se producirán chubascos acompañados de tronadas aisladas en algunas localidades, debido al calentamiento diurno y los efectos de la orografía.

Las precipitaciones podrían registrarse en localidades de La Altagracia, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Azua, Barahona y Elías Piña.

TEMPERATURAS ENTRE 31 °C Y 35 °C

Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas, con valores máximos que oscilarán entre 31 °C y 35 °C en gran parte del territorio nacional.

Ante estas condiciones, recomendó a la población ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde sin la protección adecuada, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, advirtió que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas, por lo que exhortó a prestarles especial atención.

La institución instó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones del tiempo mediante su portal oficial, indomet.gob.do, y sus cuentas verificadas en las redes sociales.

an/am