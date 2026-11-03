Entra en vigor requisito para viajar a EU por brote de ébola

SANTO DOMINGO.- Desde este martes 3 de noviembre entra en vigor una nueva disposición de las autoridades sanitarias de Estados Unidos que obliga a todos los pasajeros que viajen en avión hacia ese país a presentar una declaración firmada en la que certifiquen que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su vuelo.

La medida, establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), comenzará a aplicarse a las 11:59 de la noche, hora estándar del Este, y abarcará los vuelos procedentes de cualquier país extranjero con destino a territorio estadounidense.

FORMULARIO OBLIGATORIO

Los viajeros deberán completar y firmar un formulario oficial que podrá presentarse en formato impreso o digital. El documento tiene como propósito confirmar que el pasajero no ha tenido presencia física en la República Democrática del Congo durante las tres semanas anteriores al abordaje.

La disposición también incluye a quienes hayan realizado escalas en aeropuertos de ese país africano, aunque no hayan abandonado las instalaciones ni descendido de la aeronave.

A QUIÉNES APLICA LA MEDIDA

El requisito comprende a todas las personas que viajen en aeronaves hacia Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad. Incluye pasajeros, miembros de tripulaciones y usuarios de vuelos comerciales, privados, de carga y de aviación general.

También se aplicará cuando Estados Unidos sea un punto de conexión hacia otro destino. Quedan excluidos los vuelos que sobrevuelen territorio estadounidense sin aterrizar en sus aeropuertos.

Cada viajero deberá presentar su propia declaración. En el caso de los menores de 18 años, el documento podrá ser completado y firmado por uno de sus padres o un representante autorizado.

La disposición forma parte de las medidas preventivas adoptadas por Estados Unidos ante el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Su vigencia inicial está prevista hasta el 18 de diciembre de 2026, aunque las autoridades pueden modificarla o revocarla antes de esa fecha.

El formulario puede descargarse directamente desde el portal oficial de los CDC: Descargar declaración de los CDC.

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