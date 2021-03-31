EN BREVE: Rueda de prensa Presidente Luis Abinader desde Palacio Nacional

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El presidente Abinader en rueda de prensa este lunes 4 de enero, 2020, en el Palacio Nacional

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ofrece en estos momentos una rueda de prensa en el Palacio Nacional en la que se refiere a la Semana Santa y a otros temas de interés.

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Cuadrado
Cuadrado
28 segundos hace

NEW YORK TIMES, WALL STREET JOURNAL ,
CASA BLANCA ,
DENUNCIA ASESINATOS EXTRAJUDICIALES Y TORTURAS EN RD!

ESTO ES LO QUE SUCEDE CUANDO SE TIENEN SICARIOS QUE PONEN DE POLICIAS Y NO PREGUNTAN SINO DISPARAN SIN INVESTIGAR A QUIEN PERSIGUEN .

PURO CRIMEN Y NADIE RESPONDE.

ABINADER,
APRENDE Y SIGUE PROMOVIENDO «»GENERALES NARCO CRIMINALES » CON TERRENOS ROBADOS DEL CEA , GOBIERNO, Y TU DANDOLES MAS Y MAS SALARIOS MILLONARIOS .

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Dr. Martinez
Dr. Martinez
9 minutos hace

EEUU denuncia presuntos asesinatos extrajudiciales y torturas en la RD.
«EPISCOPAL EVANGELICO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA»

DA ORDEN A SUS GLOBALES DEPENDENCIAS DE BOITIQUIAR DIRECTAMENTE DESDE «LAS NACIONES UNIDAS» LOS ASESINATOS , ARBITRARIEDADES EJECUTADOS POR «LA FUERZA CRIMINAL INEPTA POLICIACA EN «LA REPUBLICA DOMINICANA».

ABINADER
YA ESTOS Y SUS CRIMENES SE PASARON, GENERALES TODOS DEBEN SER DESTITUIDOS.!!!

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