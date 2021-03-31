EN BREVE: Rueda de prensa Presidente Luis Abinader desde Palacio Nacional
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ofrece en estos momentos una rueda de prensa en el Palacio Nacional en la que se refiere a la Semana Santa y a otros temas de interés.
NEW YORK TIMES, WALL STREET JOURNAL ,
CASA BLANCA ,
DENUNCIA ASESINATOS EXTRAJUDICIALES Y TORTURAS EN RD!
ESTO ES LO QUE SUCEDE CUANDO SE TIENEN SICARIOS QUE PONEN DE POLICIAS Y NO PREGUNTAN SINO DISPARAN SIN INVESTIGAR A QUIEN PERSIGUEN .
PURO CRIMEN Y NADIE RESPONDE.
ABINADER,
APRENDE Y SIGUE PROMOVIENDO «»GENERALES NARCO CRIMINALES » CON TERRENOS ROBADOS DEL CEA , GOBIERNO, Y TU DANDOLES MAS Y MAS SALARIOS MILLONARIOS .
EEUU denuncia presuntos asesinatos extrajudiciales y torturas en la RD.
«EPISCOPAL EVANGELICO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA»
DA ORDEN A SUS GLOBALES DEPENDENCIAS DE BOITIQUIAR DIRECTAMENTE DESDE «LAS NACIONES UNIDAS» LOS ASESINATOS , ARBITRARIEDADES EJECUTADOS POR «LA FUERZA CRIMINAL INEPTA POLICIACA EN «LA REPUBLICA DOMINICANA».
ABINADER
YA ESTOS Y SUS CRIMENES SE PASARON, GENERALES TODOS DEBEN SER DESTITUIDOS.!!!