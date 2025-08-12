Emitirán fallo este miércoles contra imputados corrupción

Los hermanos Alexis, Magalys y Danilo Medina Sànchez.

Santo Domingo, 12 ago (EFE).- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirá este miércoles sentencia contra los imputados en el caso de supuesta corrupción administrativa desmantelado en la denominada operación Antipulpo, entre ellos Alexis y Carmen Magalys Medina, hermanos del expresidente de la República Danilo Medina.

La audiencia se iniciará a las 11:00 de la mañana, de acuerdo con lo establecido por el tribunal el pasado 30 de julio.

MINISTERIO PÚBLICO HA PEDIDO 20 AÑOS PARA ALEXIS

El Ministerio Público solicitó al tribunal que imponga una condena de 20 años de prisión contra Alexis Medina, así como el pago de 400 salarios mínimos, mientras que para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda 15 años de cárcel y el pago de 200 salarios mínimos.

Igualmente, 10 años de cárcel para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Fernando Rosa y para la exvicepresidenta administrativa de esa entidad Carmen Magalys Medina.

Una pena similar fue solicitada contra Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.

De igual forma, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.

En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo y el excontralor de la República Rafael Antonio Germosén, solicitó cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

El Ministerio Público, además, requirió una condena de tres años contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

INHABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

El órgano del sistema de justicia solicitó que todos los acusados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por 10 años, al decomiso de todos los bienes incautados producto de las actividades ilícitas, y a la degradación cívica consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía reconocidos por la Constitución.

En relación con Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos.

LA IMPUTACIÓN AL HERMANO DE DANILO

De acuerdo con el Ministerio Público, Alexis Medina supuestamente dirigía un entramado de corrupción del que formaban parte su hermana Carmen Magalys y varios exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros, que aprovecharon sus vínculos con el poder político para enriquecerse mediante actividades ilícitas en perjuicio del Estado.

El órgano persecutor asegura que el imputado encabezó un presunto entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano a través de la Oisoe y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La Oisoe, disuelta en 2021, fue el epicentro de la corrupción donde Alexis Medina, con la complicidad de altos funcionarios, ejecutó un esquema fraudulento que incluyó la compra de contratos, la notificación de cesiones de crédito ficticias y la adjudicación irregular de obras públicas, siempre de acuerdo con la acusación. EFE

