Elon Musk ya compró a Twitter por $44 mil millones de dólares

El multimillonario Elon Musk ya es el nuevo dueño de Twitter, tras completar su compra por 44.000 millones de dólares. Poco después ha tuiteado «El pájaro es libre».

Su primera medida ha sido despedir a cuatro de sus máximos responsables, entre ellos el consejero delegado, Parag Agrawal, según han publicado medios estadounidenses. Los medios, entre ellos The New York Times, The Washington Post y la CNN, han citado a fuentes anónimas conocedoras de la situación.

Los otros tres ejecutivos despedidos son el jefe financiero de Twitter, Ned Segal; la máxima responsable legal y de políticas, Vijaya Gadde; y el abogado principal de la firma, Sean Edgett.

De acuerdo con los medios, por lo menos uno de los ejecutivos despedidos ha sido escoltado por miembros de seguridad fuera de las oficinas centrales de Twitter en San Francisco (California, Estados Unidos).