Elogia embajadora de EE.UU. a Santiago de los Caballeros

Leah Francis Campos y Raqiel Peña

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana. – Ante la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, definió a esta provincia como eje clave para el desarrollo económico nacional.

Peña asistió como invitada especial a la conferencia brindada por la diplomática, referida a esta localidad.

Al hablar sobre Santiago, Campos expresó: “Sin lugar a dudas, es uno de los motores económicos más importantes de la República Dominicana”.

Destacó que Santiago y la región del Cibao son una de las expresiones más sólidas del espíritu emprendedor dominicano, con aportes relevantes desde la manufactura, las zonas francas, la agroindustria, el comercio y la logística.

Señaló que el Cibao posee una posición estratégica para atraer manufactura avanzada y nuevos encadenamientos productivos y reconoció el liderazgo del Gobierno dominicano en la promoción del país.

CARÁCTER HISTÓRICO Y ESTRATÉGICO DE VÍNCULOS

Durante su exposición, la embajadora también resaltó el carácter histórico y estratégico de los vínculos bilaterales e indicó que la República Dominicana ha sido uno de los aliados más constantes y confiables de su país en el Caribe.

“Juntos haremos que nuestros respectivos países y nuestra región compartida sean más seguros y prósperos. Cuando nuestros amigos y vecinos prosperan, Estados Unidos prospera”, expresó.

HISTORIA DE COLABORACIÓN

Luego de acompañar a Campos en un recorrido por lugares emblemáticos de esta ciudad, la vicepresidenta Peña indicó que las dos naciones (…) tienen una historia de colaboración y hermandad (…) sobre valores que compartimos”.

Organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la conferencia reunió a líderes empresariales, autoridades locales y delegados del sector productivo.

