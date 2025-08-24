El Presidente RD inaugura hoy obras en La Vega y Santiago

El presidente Luis Abinader durante una reciente inauguración de obras en La Vega

Santo Domingo, 24 de agosto (Prensa Latina) El presidente dominicano, Luis Abinader, encabezará hoy la entrega del Hospital Luis Morillo King, remozado y equipado, en el distrito municipal de Tavera, en la provincia La Vega (en el centro del país), informaron fuentes oficiales.

Más tarde el dignatario dejará en funcionamiento la carretera La Jina-El Morro, en el mismo municipio, y entregará los tramos El Morro-El Desecho, La Jina-Loma la Gallina, Loma la Gallina-La Cabra, así como La Herradura-Embalse de Tavera.

En julio pasado, la alcaldía del distrito municipal de Tavera informó en sus redes sociales la terminación del asfaltado de La Jina-El Morro y El Morro-El Desecho y anunció que en lo adelante procedería con las señalizaciones.

En horas de la tarde de este domingo el dignatario se trasladará a la provincia Santiago (región norte), donde inaugurará la carretera La Sabaneta y el asfaltado de las calles de Las Charcas.

Además, encabezará la apertura del politécnico en arte de Navarrete y el Liceo Faustino Santos Rojas, de Tenares.

La víspera el jefe de Estado inauguró tres centros educativos que beneficiarán a casi tres mil alumnos en la capital y un polideportivo.

Además, entregó mil 910 títulos de propiedad de un total de tres mil 314 que beneficiarán a más de 10 mil personas en el sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte.

lam/mpv

PL-2