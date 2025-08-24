El Presidente RD inaugura hoy obras en La Vega y Santiago
Santo Domingo, 24 de agosto (Prensa Latina) El presidente dominicano, Luis Abinader, encabezará hoy la entrega del Hospital Luis Morillo King, remozado y equipado, en el distrito municipal de Tavera, en la provincia La Vega (en el centro del país), informaron fuentes oficiales.
Más tarde el dignatario dejará en funcionamiento la carretera La Jina-El Morro, en el mismo municipio, y entregará los tramos El Morro-El Desecho, La Jina-Loma la Gallina, Loma la Gallina-La Cabra, así como La Herradura-Embalse de Tavera.
En julio pasado, la alcaldía del distrito municipal de Tavera informó en sus redes sociales la terminación del asfaltado de La Jina-El Morro y El Morro-El Desecho y anunció que en lo adelante procedería con las señalizaciones.
En horas de la tarde de este domingo el dignatario se trasladará a la provincia Santiago (región norte), donde inaugurará la carretera La Sabaneta y el asfaltado de las calles de Las Charcas.
Además, encabezará la apertura del politécnico en arte de Navarrete y el Liceo Faustino Santos Rojas, de Tenares.
La víspera el jefe de Estado inauguró tres centros educativos que beneficiarán a casi tres mil alumnos en la capital y un polideportivo.
Además, entregó mil 910 títulos de propiedad de un total de tres mil 314 que beneficiarán a más de 10 mil personas en el sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte.
