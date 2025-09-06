El PLD celebra este domingo asamblea de dirigentes GSD
SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reunirá este domingo a sus dirigentes en del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo en una asamblea presidida por su presidente, Danilo Medina, y el secretario general, Johnny Pujols.
En documento de prensa la organización indica que el encuentro da continuidad a las asambleas de dirigentes que realiza por mandato de su Comité Político.
La actividad está pautada para iniciar a las 10:00 de la mañana, en el Gran Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION LINEA ELECTORAL
En el encuentro se informará de los avances organizativos y los trabajos del PLD con miras a su fortalecimiento e implementación de la nueva Línea Organizativa y Electoral, según el documento.
A esta asamblea le han antecedido reuniones de motivación y planificación de la actividad, realizadas en las circunscripciones, municipios y distritos municipales, de la capital y la provincia Santo Domingo.
