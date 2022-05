El Pentágono advierte envío de ayuda militar a Ucrania podría detenerse

John Kirby.

Washington tiene fondos suficientes para brindar “sin interrupciones” la asistencia militar a Ucrania hasta el próximo 19 de mayo, reveló este viernes el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby.

El vocero del Pentágono precisó que al Gobierno le quedan “unos 100 millones de dólares” para destinarlos a Ucrania. Aunque estos fondos, de momento, no han sido asignados ni anunciados, y se agotarían para la tercera semana de mayo si el Senado estadounidense no da luz verde al proyecto de financiación adicional.

“En particular, el 19 de mayo es el día cuando, sin autorizaciones adicionales, realmente empezaremos a quedarnos sin capacidad de enviar nuevas cosas”, detalló. “Para el 19 de mayo, [la falta de aprobación] empezará a afectar nuestra capacidad de brindar ayuda sin interrupciones”, recalcó.

Una “burbuja” sin envíos

En este contexto, enfatizó que los envíos de ayuda a Ucrania no se detendrán de inmediato el próximo 20 de mayo si no se aprueba la nueva financiación, gracias a los 100 millones de dólares restantes. No obstante, precisó que “puede haber una burbuja, un período de tiempo cuando nada se mueva”, en relación a los nuevos suministros a Kiev.

En este sentido, Kirby subrayó que el Pentágono preferiría que el proyecto se aprobara “rápidamente”, lo que le proporcionaría un “colchón adicional para poder enviar nuevos paquetes [de ayuda] sin ningunas interrupciones”.

“Hemos estado moviéndonos muy deprisa, tanto en relación con los paquetes individuales aprobados como con la rapidez con la que estas cosas pasan a las manos de los ucranianos. Literalmente a diario hay cosas que entran [a Ucrania] y nos gustaría seguir con este ritmo mientras podamos”, expresó el vocero.

“Seguimos instando al Senado a actuar tan rápido como sea posible para que no suceda que lleguemos a finales de mayo y no tengamos ningunas autorizaciones adicionales”, dijo Kirby.