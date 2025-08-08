El Metro y Teleférico ofrecerán los servicio gratis este domingo

El organismo dijo que esto se realizará con motivo al acto institucional de puesta en marcha de los nuevos trenes de seis vagones y la inauguración del túnel de interconexión peatonal entre las líneas 1 y 2, ubicado en la estación Juan Pablo Duarte.

La OPRET indicó que el evento contará con la presencia del presidente Luis Abinader.

Durante el desarrollo del acto, el servicio del Metro podría verse interrumpido parcialmente entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde, por razones logísticas y de seguridad.

A partir del lunes 11 de agosto, los usuarios comenzarán a beneficiarse de los trenes de seis vagones que se incorporan inicialmente en la Línea 1, lo que permitirá aumentar la capacidad de transporte de pasajeros y reducir las largas filas en las horas pico.

La apertura del túnel de interconexión mejorará significativamente la experiencia de los usuarios que transbordan entre líneas.

La OPRET agradeció mediante un comunicado la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso con la modernización y eficiencia del transporte público en beneficio de todos.