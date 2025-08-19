El Indomet advierte de oleaje peligroso en la costa atlántica

Santo Domingo, 19 ago (EFE).- El huracán Erin continúa alejándose del territorio dominicano, aunque permanecen algunos efectos indirectos sobre el país, de acuerdo con el pronóstico de este martes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) que, por otro lado, advirtió de oleaje peligro en la costa atlántica.

Los efectos del huracán seguirán aportando campos nubosos generadores de precipitaciones dispersas y ráfagas de viento ocasionales en horas matutinas, principalmente en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Monte Plata, Hato Mayor, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal y Santo Domingo.

Esta actividad de lluvias se extenderá hacia otras localidades próximas al litoral costero caribeño, así como al noroeste, la cordillera central y la zona fronteriza, donde se prevén aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche.

El Indomet Erin se mantiene como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos estimados en 185 km/h.

Actualmente, se localiza a unos 1,090 km al suroeste de Bermuda, desplazándose hacia el noroeste a una velocidad de traslación cercana a 11 km/h.

Se mantiene un monitoreo constante de la evolución y trayectoria de este sistema tropical, por lo que es importante estar atentos a nuestras actualizaciones.

Por otro lado, el Indomet informó de una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociadas a una onda tropical localizada sobre el Atlántico tropical oriental, se desplaza hacia el oeste o al oeste/noroeste a unos 32 km/h.

Presenta una baja probabilidad (10%) de formación ciclónica en 48 horas, mientras que para los próximos 7 días es media en (60%) y otra zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizada asociada a una onda tropical ubicada a unos a cientos de millas al sureste de las Islas de Cabo Verde continúa con probabilidad de formación baja para las próximas 48 horas. EFE

