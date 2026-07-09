El éxito será del que tenga capacidad para conquistar a los indiferentes (OPINION)

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Muchos analistas y dirigentes políticos parecen obsesionados con las encuestas que miden la intención de voto de los aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, pasan por alto un dato que considero fundamental: cuando el PLD escoja su candidato definitivo en octubre de 2027, ese candidato iniciará la campaña con el respaldo electoral que tenga la organización en ese momento.

Ninguno de los aspirantes supera al PLD en intención de voto. Por más interpretaciones optimistas o ejercicios de imaginación que hagan algunos, la realidad es que la fortaleza del partido sigue siendo mayor que la de cualquiera de sus precandidatos de manera individual. Eso significa que el verdadero desafío no será ganar la candidatura interna, sino conquistar a la enorme masa de ciudadanos que aún no ha tomado una decisión.

Las encuestas coinciden en que más del 50 % de los votantes afirma no identificarse con ningún partido, ni simpatizar con ningún candidato. Ese segmento será el que defina las elecciones de 2028. Y ese electorado no se conquistará mostrándose en una pasarela; se conquistará con una propuesta clara, una visión de país convincente y, sobre todo, con una comunicación política efectiva.

La historia reciente ofrece un ejemplo muy claro. En 2012, Danilo Medina inició la campaña con el respaldo aproximado del 35 % que tenía el PLD. En ese momento, Hipólito Mejía disfrutaba de una ventaja considerable en las encuestas, cercana a los veinte puntos. Sin embargo, Danilo presentó un plan de gobierno que conectó con las preocupaciones de la población, supo comunicarlo con eficacia y terminó ganándose la confianza y el voto de la mayoría de los dominicanos, pese a que sus opositores internos e eternos quisieron estigmatizarlo con el desgastado cliché de: no conecta, no tiene carisma.

Esa experiencia deja una enseñanza que sigue vigente: las elecciones no las gana necesariamente quien aparece arriba en las encuestas, sino quien logra construir una narrativa creíble, transmitir esperanza y convencer al electorado de que tiene la mejor propuesta para gobernar.

Por eso, si el criterio para elegir al candidato del PLD debe ser quién tiene mayores posibilidades de conquistar a ese amplio grupo de votantes independientes, la respuesta debería ser sencilla: debemos apoyar a quien mejor sabe comunicar las ideas, conectar con la gente que es apática y que no manifiesta ninguna simpatía por nadie, y mejor sepa defender el proyecto de nación de la organización.

Desde esa perspectiva, considero que Francisco Javier García reúne esas condiciones. Su capacidad de comunicación, su experiencia política y su habilidad para llevar un mensaje claro al electorado pueden convertirlo en el candidato con mayores posibilidades de ampliar la base de apoyo del PLD y competir con éxito en las elecciones de 2028.

Al final, la candidatura triunfadora no se decidirá únicamente por la fuerza interna de cada aspirante, sino por quién tenga la capacidad de convencer a la mayoría de los dominicanos que hoy siguen esperando una propuesta clara, un proyecto de nación que les inspire confianza.