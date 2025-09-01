El dólar subió once centavos; este lunes era vendido a $63.38 Por LA REDACCIÓN Fecha: 01/09/2025 Comparte: SANTO DOMINGO.- El dólar subió once centavos en República Dominicana Este lunes era vendido a RD$63.38 y comprado a RD$62.80. Compártelo en tus redes: 0 0 votos Article Rating Label Nombre* Email Label Nombre* Email 5 Comments Nuevos Viejos Mas votados Comentarios en linea Ver todos los comentarios Marcel 9 minutos hace Esta gente del PRM no saben gobernar. Cada vez que gobiernan se devalua el dinero. Goberno Antonio Guzman y se devaluo el peso, goberno Salvador Jorge Blanco y se devaluo el peso, goberno Hipolito Mejia y se devaluo el peso. cada vez que gobiernan es un desastre. Estoy loco que vengan las elecciones del 2028 para votar por Leonel Fernandez o por Gonzalo Castillo aunque salga perdiendo. PRM ……fueeeeeera ya 00 Responder Raúl 21 minutos hace Ésto se va a joder de una manera que se va a armar un lío 00 Responder Roger 22 minutos hace El glorioso PRM, el CAMBIO sique. Comanselo con yuca. 00 Responder EL LACAYO 38 minutos hace Eso es el precio para el periodico, el del banco estoy seguro que otro y la cantidad tambien. 00 Responder Kalimete 49 minutos hace Y, nadie dice nada…. dito cambio este 10 Responder
