El dólar subió once centavos; este lunes era vendido a $63.38

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar subió once centavos en República Dominicana

Este lunes era vendido a RD$63.38 y comprado a RD$62.80.

Marcel
Marcel
9 minutos hace

Esta gente del PRM no saben gobernar. Cada vez que gobiernan se devalua el dinero.
Goberno Antonio Guzman y se devaluo el peso, goberno Salvador Jorge Blanco y se devaluo el peso, goberno Hipolito Mejia y se devaluo el peso. cada vez que gobiernan es un desastre. Estoy loco que vengan las elecciones del 2028 para votar por Leonel Fernandez o por Gonzalo Castillo aunque salga perdiendo. PRM ……fueeeeeera ya

Raúl
Raúl
21 minutos hace

Ésto se va a joder de una manera que se va a armar un lío

Roger
Roger
22 minutos hace

El glorioso PRM, el CAMBIO sique. Comanselo con yuca.

EL LACAYO
EL LACAYO
38 minutos hace

Eso es el precio para el periodico, el del banco estoy seguro que otro y la cantidad tambien.

Kalimete
Kalimete
49 minutos hace

Y, nadie dice nada…. dito cambio este

