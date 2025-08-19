El dólar subió 9 centavos; este martes era vendido a RD$62.40
SANTO DOMINGO.- El dólar subió nueva centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$62.40.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: 61.67
Venta: 62.40.
esas alzas del dollar es por los prestamos irresponsables de este desgobierno que solo le resuelve a los Oligarcas como lo el elmismo presidente que representa a la clase igual que la vice que solo es para los ricos.
EPD el peso dominicano, tenían que venir el burro de Gurabo, el encantador de serpiente, el mentiroso patológico y el árabe infernal acabar con nuestra moneda nacional…Cuánta falta hace el paredón de cuba de 1959
ESE ES EL CAMBIO XEL K VOTAMOS