El dólar subió 7 centavos; este lunes era vendido a RD$61.64

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar subió siete centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$61.64.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: 61.03

Venta: 61.64.

4 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Elpatriota
Elpatriota
4 minutos hace

La oposición PLD-FUPU se pasan los días comiéndose al gobierno, más sin embargo este tema del aumento desproporcionado del dólar ninguno de ellos son capaces de referirse al tema, mantienen un silencio sepulcral y yo me pregunto un tema de interés nacional como es la devaluación del peso, porque ninguno de ellos son capaces de firmemente hacerle la crítica al gobierno o será que no les conviene tratar el tema 🤔 son todos iguales.-

Juan argas
Juan argas
11 minutos hace

Ahi tenemos el cambio

El congo’;
El congo’;
49 minutos hace

70/1

El congo’;
El congo’;
50 minutos hace

Pero a esos ineptos k lo hagan redondo Al 70\1

